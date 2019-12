Bukele exhorta a superar el hambre mundial en Catar

Ponencia. El Presidente Nayib Bukele dio el discurso de cierre en el Foro de Doha, Catar, donde hizo un llamado al combate de la pobreza.

Durante dos días, Doha, la capital catarí, ha hospedado a representantes de todo el mundo, que han llegado a reflexionar sobre la gobernanza en un mundo multipolar. Múltiples reuniones, ponentes de todas partes del mundo hablaron sobre comercio, cooperación, noticias falsas y los efectos sobre terceros de las guerras económicas.

La inmensa riqueza de esta nación ubicada en territorio que no llega a los 12,000 kilómetros cuadrados le ha dado la influencia necesaria para que a la convocatoria llegaran gobernantes y jefes de Estado e incluso la propia hija del presidente Donald Trump, Ivanka Trump. Tras dos días de debates —que comenzaron con la presentación del primer ministro de Malasia Mahathir Bin Mohamad—, pláticas entre pasillos, encuentros del más alto nivel y reuniones de negocios, el Foro de Doha terminó con el discurso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que fue presentado como un presidente que sabe de redes sociales y que se tomó una selfi en la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre pasado, en Nueva York.

Bukele hizo un repaso del momento actual de la humanidad. Dijo que nunca antes se habían logrado tres cosas en el mundo: globalización, interconectividad y producción suficiente.

“Antes, un desarrollador de software en El Salvador no podía colaborar con un desarrollador en Japón para crear algo nuevo, juntando piezas de dos lados diferentes del mundo”.



Nayib Bukele, presidente

Las primeras dos han permitido facilitar los negocios entre las naciones, mejorado el comercio y se utilizan a diario, sin embargo, señaló que a pesar de que "por primera vez en la historia de la Humanidad producimos más de lo que somos capaces de consumir, y definitivamente, más de lo que necesitamos para consumir" todavía hay personas sin un lugar decente para vivir, una escuela para sus hijos, hospitales y carreteras para promover el desarrollo.

"En lugar de eso, millones de toneladas de comida son enviadas a la basura cada día, mientras millones de seres humanos están muriendo de hambre y desnutrición. Millones de toneladas de medicina son destruidas porque pasó su fecha de expiración, mientras millones de personas no tienen acceso a la saludo o incluso siquiera a vacunas", señaló.

Bukele dijo que la desigualdad está en aumento y se crean conflictos innecesarios, a pesar de que la Humanidad está en la capacidad de eliminar la pobreza, terminar con el hambre y brindar educación y servicios de salud a todos, además de parar el cambio climático y acabar con las guerras. "Solo necesitamos la voluntad política de los líderes mundiales", señaló.

"No hay más excusas, no hay más logros que conseguir, no hay más tiempo para esperar. Estamos obligados, es nuestra responsabilidad crear un mundo con el que cada generación ha soñado. Tenemos los tres ingredientes que la Humanidad nunca tuvo antes. Entonces, ¿qué estamos esperando?", manifestó.

Selfie. Personalidades asistentes al Foro de Doha se toman fotografías con el presidente Nayib Bukele al finalizar el evento.

Puntos de debate

El Foro de Doha sirve como plataforma para temas diferentes a los agendados.

China-EUA

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo durante su intervención en el Foro de Doha que tras dos años de negociaciones se ha conseguido “una histórica fase uno del acuerdo comercial”. Mnuchin incluso llegó a pronosticar durante su discurso la reelección del presidente Donald Trump por sus logros económicos y por su interés en la seguridad nacional.

Bloqueo a Catar

Durante más de dos años, Catar ha sufrido un bloqueo de sus vecinos de la Península Arábiga, más Egipto, por no sumarse a la guerra contra Yemen. En este foro, el canciller catarí, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, dijo que ha habido un “pequeño avance”. El martes, el primer ministro de Catar, Sheikh Abdullah bin Nasser Al Thani, asistió a la cumbre anual del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en Arabia Saudí. Es su máxima participación en esa instancia desde el inicio del bloqueo. En el Foro de Doha no se denunció, como en otras ocasiones, este cerco comercial.

Siria exporta problemas

El portavoz de la Presidencia de Turquía, Ibrahim Kalin, aseguró que los ocho años de guerra en Siria han causado problemas internacionales relacionados con el terrorismo y el flujo de refugiados. Kalin habló en el panel sobre Siria en el marco del Foro de Doha.

Mujeres y terrorismo

Durante un debate sobre la incorporación de mujeres a la organización terrorista Estado Islámico, expertos señalaron que esto se facilitaba debido a la falta de educación y recursos, emigración, xenofobia y la frustración política.