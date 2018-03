“Bukele ha roto récord de endeudamiento”, dice Norman Quijano

Lee también

El exalcalde de San Salvador y ahora diputado del partido ARENA Norman Quijano aseguró que “la transparencia no es la principal característica” de la administración que lidera el alcalde del FMLN, Nayib Bukele.“No veo prudencia en el manejo del gasto. Más parece que es el afán excesivo de mostrarse como el mejor alcalde el que lleva a la administración a incurrir en endeudamiento que es peligroso. No es la transparencia la principal virtud de la actual administración, no es la transparencia y lamento decirlo”, dijo Quijano.Otro de los aspectos que señala Quijano es que en la administración de Bukele se podría estar violando la ley de endeudamiento público municipal, que establece hasta dónde se puede contraer una deuda en los diferentes municipios del país.La declaración de Quijano se da tras los últimos informes en los que se dio a conocer que la alcaldía adjudicó un nuevo contrato a una empresa extranjera a la cual le pagará como inversión inicial en el primero de los 20 años que dura el contrato $14,922,729.58.“Es un endeudamiento público municipal que ha roto todos los récords. Nunca un alcalde ha llegado a esos niveles estratosféricos de endeudamiento. Yo no sé si el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la ley de endeudamiento público municipal, está haciendo la categorización de la Alcaldía de San Salvador en cuando a la deuda”, dijo Quijano.La categorización a la que el exalcalde se refiere es a que las comunas tienen como límite endeudarse hasta 1.7 veces al hacer la relación de la deuda pública municipal sobre los ingresos operacionales de las alcaldías.“Cuando la alcaldía incurre en una deuda de esta naturaleza, que es pública municipal porque se va a pagar en más de un año, está en abierta contradicción con esta ley, no solamente el tema particular de las cámaras, sino que la operación financiera que ejecuta la alcaldía de San Salvador desde el momento que el señor (Nayib Bukele) tomó posesión”, dijo el funcionario.Quijano también dio como ejemplo el caso de Nuevo Cuscatlán, en el que la alcaldía tuvo problemas para pagar la casa en la que funcionan sus oficinas. Esto, según él, por el endeudamiento que se adquirió en la gestión de Bukele.