Bukele huye del Tribunal de Ética: decisión sobre expulsión sería tomada hasta mañana

El proceso para decidir el futuro del alcalde de San Salvador en el FMLN continuará hasta el día domingo y de momento queda suspendido, según informó Efrén Reyes, secretario del Tribunal de Ética de ese partido, que hoy decidiría sobre la expulsión del edil.

Esto, porque Bukele no atendió la convocatoria y no acudió a la audiencia en su contra. El FMLN ha convocado nuevamente al alcalde a presentarse mañana a las 9:00 am.

"Él no se presentó, en este caso el tribunal está siguiendo el debido proceso, hemos agotado todos los pasos hasta ahora y el juicio sancionatorio aún continúa. Dado que él no se presentó este día va a volver a ser convocado para el día de mañana, esperamos que se presente", dijo.

Si Nayib no acude el domingo, el tribunal le nombrará un abogado para que lo defienda, señaló Reyes. El edil enfrenta dos demandas, una por agredir a la síndica Xóchitl Marchelli y otra por ataques en contra del partido.

De acuerdo con Reyes, la parte acusadora ha presentado tres tipos de pruebas en contra de Bukele: testimonial, documental y digitales. Entre estas últimas, audios.

El edil adelantó en sus redes sociales que no acudiría a la audiencia de hoy.