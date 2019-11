Bukele insiste en créditos para control territorial

Para que no aumenten los homicidios y no se caiga el Plan Control Territorial por falta de fondos, el Presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró el llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa a que aprueben los dos préstamos para la fase dos y tres del plan.

"Necesitamos dos cosas: número uno, que los homicidios continúen a la baja, ya que un salvadoreño que fallezca es demasiado. Y número dos, necesitamos que no se vaya a incrementar las cifras y que se nos vaya a caer el Plan Control Territorial por falta de financiamiento. Y para eso requerimos la aprobación del presupuesto 2020 y la aprobación del financiamiento para la fase dos y la fase tres", pidió el gobernante ayer en la Asamblea Legislativa.

El 5 de septiembre, el Ministerio de Hacienda entregó la petición del préstamo por $91 millones para financiar la segunda etapa del Plan, y el 6 de noviembre entregó el proyecto de contrato de préstamo de $109 millones para la fase tres.

El mandatario dijo que el tema ya está "ampliamente discutido" y que ya desfilaron ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa los funcionarios que implementarán los empréstitos. Sin embargo, aseguró que están dispuestos a realizar modificaciones o aclarar dudas que requieran los diputados para "poder apretar el botón".

ARENA y el FMLN han objetado que se asigne $28.2 millones al Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) para brindar capacitaciones a jóvenes. Se ha sugerido que el pertinente para ese trabajo es el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP).

"Si hay $28 millones para capacitación y la Asamblea quiere que lo administre el INSAFORP, no hay problema; mañana me siento con el presidente del INSAFORP y firmamos un convenio para que administren la capacitación de esos 100,000 jóvenes. Pero lo que no podemos aceptar es que no se capaciten o que diga un diputado que capacitar jóvenes no contribuye a la reducción del crimen porque esa es una visión no solo cortoplacista sino obtusa del problema de seguridad", dijo Bukele.

ARENA y FMLN, además, cuestionan que más de $15 millones dentro del préstamo de $91 millones, sean para mejorar 24 kilómetros de carretera.