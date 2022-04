Bukele insulta a periodista salvadoreño

Al mediodía del 11 de abril, seis días después de que el oficialismo aprobara unas reformas penales que persiguen hasta con 15 años de cárcel a periodistas que informen sobre pandillas, el presidente Nayib Bukele arremetió contra el salvadoreño Juan Martínez, un investigador, antropólogo cultural y escritor experto en el fenómeno de la violencia pandilleril en Centroamérica.

“Esta basura, sobrino de un genocida, dice que: ‘Las pandillas cumplen un rol social NECESARIO El Salvador’”, difundió Bukele a través de su cuenta oficial en Twitter.

El mensaje, sacado de contexto, retoma un extracto de una entrevista grabada otorgada al medio Rusia Today, y en la que explica cómo operan y el papel que juegan estas estructuras en comunidades de El Salvador. En el video original, el periodista Luis Castro entrevista a un panel de expertos en seguridad pública que incluyó a Martínez, quien ha investigado el fenómeno desde sus tiempos como estudiante de Antropología en la Universidad de El Salvador, hace más de 12 años. Martínez ahora es un autor y experto reconocido a nivel internacional, que ha publicado libros, investigaciones académicas y periodísticas sobre el tema en los medios El Faro, Revista Factum e InSigth Crimen.

En 2016, incluso fue parte de un equipo de periodistas que revelaron negociaciones secretas con las pandillas realizadas por funcionarios y dirigentes del FMLN, que para entonces era el partido de Gobierno.

Consultado para esta nota, Martínez responde que la reacción de Bukele es “una acción desesperada” para que la población no se entere de que la estrategia de seguridad, “dándole mantenimiento a una mesa de negociaciones con las pandillas, se le está cayendo”.

“Silenciarnos, callarnos y sobre todo tenernos congelados, espantar a nuestras fuentes, obstaculizar nuestro trabajo tiene que ver con que la gente no se entere de esta crisis. Callarnos es una apuesta muy importante de este Gobierno. Ahorita mismo, por el solo hecho de publicar la portada de uno de mis libros en El Salvador, o una investigación seria tratando de explicar un fenómeno complejo como el de las pandillas, me arriesgo a una pena mayor o equivalente a la de un genocidio”, dice.

Hostigamiento

Juan Martínez es hermano de los periodistas de El Faro Carlos Martínez y Óscar Martínez, quienes también han sido hostigados en redes sociales luego de la aprobación de unas reformas penales que amenazan con cárcel a periodistas que informen sobre el accionar de las pandillas.

Sus hermanos formaron parte de un equipo de investigación que reveló en 2012 el pacto con las pandillas para bajar homicidios a cambio de beneficios penales impulsado por el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Entre 2020 y 2021, ambos participaron, además, en una investigación que reveló negociaciones entre el gobierno de Bukele y estas estructuras. A partir de esta publicación, la Fiscalía ordenó una investigación que luego fue archivada. La unidad que investigó las reuniones protagonizadas por el director de Centros Penales, Osiris Luna y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, fue desmantelada.

El sábado 9, al periodista Carlos Martínez y al periodista Roberto Valencia, el oficialista Diario El Salvador les dedicó un artículo sobre supuestos vínculos y ‘favores’ otorgados a pandilleros en coberturas realizadas hace más de un lustro.

Ese mismo diario convirtió en noticia una información falsa con la cual el periodista Bryan Avelar, colaborador de The New York Times, The Guardian y Revista Factum, fue atacado el miércoles 6, un día después de aprobadas las reformas. A Avelar le endilgaron ser hermano de un cabecilla de pandillas. “Yo ni hermanos tengo”, dice Avelar.

Para César Castro Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, el mensaje de Bukele contra Martínez sube el tono en una campaña contra periodistas y medios de El Salvador.

El 8 de abril, un usuario en Twitter pidió a la Fiscalía que abra una investigación penal, aplicando las reformas recién aprobadas, contra los periodistas de El Faro Óscar Martínez y Gabriela Cáceres. La Asociación de Periodistas de El Salvador pidió a la Fiscalía “sensatez” para aplicar esas reformas y respeto a la libertad de prensa. La entidad no se ha pronunciado.

“Esto no es solo persecución. Son varios peldaños más arriba en una estrategia de mensajes de odio que buscan estigmatizar la labor periodística. Nos solidarizamos y lo sentimos mucho por los colegas, pero esto es una cruzada contra todo el periodismo que ha descubierto lo que quieren mantener oculto: que el Gobierno ha pactado con las pandillas y se resiste a facilitar la extradición de cabecillas de pandillas hacia Estados Unidos”, dice Castro Fagoaga.

“Se confirma nuestra sospecha de que estas reformas podrían ser usadas para abrir la puerta a detenciones arbitrarias a través de la criminalización de la labor periodística. Pero nos preocupa que se están abriendo demasiadas opciones: que la FGR decida detener, la Policía capturar o incluso un fanático decida tomar la justicia por sus manos. Estas declaraciones del presidente son muy irresponsables. Cualquier cosa que le pueda pasar a Juan y a estos periodistas se las responsabilizamos de manera directa a él”, señaló.