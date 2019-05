Bukele lanzó críticas y un ultimátum al expresidente Funes

En Twitter se dio un intercambio de palabras entre el presidente electo, Nayib Bukele, y el expresidente, Mauricio Funes.

Bukele publicó las fotos de dos documentos personales de Diego Roberto Funes Cañas, hijo del expresidente. Uno era la cédula de identidad y el otro una boleta de pago de la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

"Me imagino que cuando @FunesCartagena critica las amplias credenciales de nuestra Canciller, es porque su hijo Diego Funes, quien trabaja en la Cancillería Nicaragüense, ha de haber sido contratado por pura meritocracia", dijo Bukele en un primer tuit.

En el tercero del mismo hilo de tuits lanzó un ultimátum. "Por cierto, le quedan 118 días en Nicaragua", puntualizó.

Ante esto, el expresidente reaccionó en defensa de su hijo diciendo que Funes Cañas "conoce más del área que Alexandra Hill y jamás cometería el desatino de justificar los insultos de Trump al país".

"47,000 córdobas al mes, de un pueblo con tantas necesidades, a un prófugo de la justicia, hijo de otro prófugo de la justicia. Sí claro, meritocracia le dicen. Disfruta el whiskey Wicho, te quedan 118 días", replicó Bukele al tuit del expresidente que está asilado en Nicaragua.

El intercambio de palabras comenzó el domingo y continuó ayer después de que un medio de Nicaragua develara que Funes recibe sueldo del Gobierno de ese país.

"Ayer (el domingo) Funes defendía la idoneidad del cargo de su hijo (también prófugo de la justicia) en la Cancillería Nicaragüense. Ahora resulta que él también tiene un cargo ahí, con el doble de sueldo de su hijo. ¿Queda algún salvadoreño que apoye a este ladrón?", cuestionó el presidente electo en un tuit.

Aunque no hizo referencia a lo que Bukele tuiteó, el expresidente Funes se refirió al presidente electo.

"En Nicaragua soy residente asilado que como tal tengo que respetar las leyes. Por lo que no puedo participar en política interna. Pero como salvadoreño puedo opinar lo que me venga en gana de El Salvador y del Presidente electo. Le guste o no le guste a Nayib y a sus lamebotas", dijo Funes.