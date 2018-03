Bukele le declara “la guerra” a SECULTURA

SI las autoridades rechazan el proyecto de la Alcaldía y el MARN, pues no se hace. Pero por dignidad debería renunciar el Director del Zoo. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 28 de febrero de 2017

Ahora @SECULTURASV intenta vengarse de nosotros paralizando las obras del Centro Histórico. Increíble como funcionan nuestras instituciones. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 1 de marzo de 2017

Aquí la vendetta por criticar la pésima administración del Zoo. ¿Y los permisos ya otorgados por ustedes mismos? https://t.co/AHg2DXQBCS — Nayib Bukele (@nayibbukele) 1 de marzo de 2017

Lee también

El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, aseguró ayer que la Secretaría de Cultura (SECULTURA) busca venganza contra él por las declaraciones que hiciera en los últimos días sobre la mala administración del Parque Zoológico Nacional, a propósito de la muerte del hipopótamo Gustavito.Bukele se refiere a las excavaciones que SECULTURA, anunció ayer, hará en las plazas Libertad, Gerardo Barrios y Morazán, todas en el centro histórico de San Salvador. Estas serán intervenidas con fines arqueológicos por si se tuviese algún hallazgo importante para el Patrimonio Cultural de El Salvador, según un comunicado emitido por la Secretaría.El edil capitalino reaccionó al anuncio de SECULTURA ordenando al Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) "que cierre el perímetro de las plazas y que no permita el ingreso a ninguna persona de SECULTURA", según el mismo escribiera en su cuenta de Twitter."Los permisos (para las obras de la comuna) fueron otorgados por SECULTURA. Las licitaciones fueron hechas y adjudicadas, contratos firmados y anticipos pagados. Así que ignoraremos su vendetta ilegal, SECULTURA", publicó en la referida red social.Entre varias publicaciones en las que reiteró los supuestos objetivos de "venganza", agregó que SECULTURA intenta tomar represalias contra la Alcaldía de San Salvador "paralizando las obras del Centro Histórico"."Parece que ya se les olvidó que tuvimos nosotros que arreglarles el Teatro y el Palacio, porque SECULTURA 'no tenía presupuesto'", les dijo.Además, en un evento en el que participó esta mañana volvió a referirse al tema cuando habló con los medios de comunicación y dijo que “SECULTURA es una Secretaría inepta”.Bukele reiteró que no harán ningún cambio con respecto a los planes que la alcaldía tiene en la remodelación de las tres plazas. “Si hubiese sido antes, pero los permisos ya se dieron. Además que es raro que sean las tres plazas que vamos a remodelar este año”, cuestionó.También, advirtió que si SECULTURA no se retracta, está dispuesto a iniciar un proceso jurídico en torno a la situación en la que dice está siendo tratado peor que el alcalde anterior, Norman Quijano, del partido de oposición.Mientras tanto, aunque la Secretaría de Cultura no ha respondido a Bukele sobre estas últimas declaraciones, la institución ya borró el comunicado que habían publicado ayer en el portal web y solamente quedan los tuits con los que fué compartido en Twitter.