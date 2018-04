Bukele no descarta buscar conciliación con Chicas, quien lo demandó por calumnia

Bertha Maria De león, apoderada legal del alcalde de San Salvador Nayib Bukele, dijo que no descarta intentar conciliar con el exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, quien lo denunció por calumnia uego de que este asegurará que Chicas tuvo relaciones con su esposa cuando esta era menor de edad.

Hoy se celebró la audiencia conciliatoria del caso, instancia en la cual ninguna de las partes presentó alguna propuesta para conciliar.

"La ley establece que la última etapa para conciliar es la vista pública, no lo descartamos.. Me voy a reunir con mi cliente para fijar la estrategia," dijo la abogada del alcalde, quien no se presentó a la audiencia.

Chicas aseguró, por su parte, que no existe la mínima intención de conciliar debido a que Bukele ha causado severos daños en su familia.

"Es a Bukele que le corresponde presentar la prueba, porque él fue el que mintió" , dijo Chicas, quien ha solicitado el pago de $100,000 y que Bukele divulgue una disculpa pública.

Las partes realizarán una audiencia de aportación de pruebas en el caso el próximo 3 de mayo.