Bukele: no es tiempo de abrir la economía por más que griten los empresarios

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció ante las medidas que ha tomado su Gobierno para enfrentar la crisis sanitaria por el covid-19.

El mandatario salvadoreño manifestó que no se puede abrir la economía, ya que no se ha llegado al pico de los contagios en el país. "No es tiempo de abrir por más que griten los empresarios", acotó.

De acuerdo con el mandatario, se han invertido $75,000 para apoyar a los salvadoreños varados. Se les ha enviado medicamentos. Asimismo, indicó que se han repatriado connacionales desde México, Costa Rica y Nicaragua.

De igual forma, enfatizó que se han incorporado 1,138 personas al equipo médico del país. Además, se les ha entregado un bono, el cual ha tenido una inversión de $13.3 millones.

Bukele señaló que se ha desembolsado $5.4 millones para el pago de hotel, que se han convertido en centros de cuarentena, donde se albergan más de 8,160 personas. El Despacho de la Primera Dama junto al Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) y al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) a apoyado a las familias en cuarentena. Ello ha tenido una inversión de $121,000.

El “call center” 132 se la inyectado $59,000 para apoyar a las personas. También agregó que para la restauración de la red de hospitales se ha invertido unos $28 millones. Y para insumos médicos se ha entregado $21 millones.

Destacó que la Casa Presidencial se ha convertido en un albergue para el personal médico y se ha desembolsado unos $215,000. En equipo médico se ha abonado $1.3 millones. En el caso de medicamentos invirtieron $40 millones.

Asimismo, la entrega de las canastas básicas a las familias en el territorio salvadoreño, que no recibieron los $300, ha tenido un costo de $50 millones mensuales, y contiene más de 30 productos. Bukele enfatizó que a los alcaldes se les ha solicitado su ayuda para la distribución de las mismas.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha entregado cerca de 126,000 occidental y paracentral $5.7 millones. El resto se repartirá posterior a la cuarentena.

Medidas económicas

El mandatario salvadoreño aseguró que se mantienen las 30 medidas anunciadas hace dos meses, las cuales suspenden el pago de servicio básicos como, luz, agua, teléfono, tarjetas de crédito. También sostuvo que se ha velado por la estabilidad laboral del sector público y privado.

Además, enfatizó que se han enviado cinco medidas económicas a la Asamblea Legislativa. Y se ha reasignado eficientemente el gasto público. Se han otorgado $2,000 millones para fortalecer el fondo de emergencia, el cual se distribuirá de la siguiente manera:

$80 millones para el sector agropecuario, el refinanciamiento de las Letras del Tesoro (LETES) trasladando las deudas de corto a largo plazo, para inyectar liquidez al sistema financiero.

Bukele manifestó que se lanzará una estrategia para la inversión pública, por medio de la construcción de vivienda e infraestructura en los 262 municipios del país. Se entregarán $100 millones para el sector productiva, $40 millones para el subsido de planilla del 50% de las mipymes, $360 millones en créditos para la reactivación de las empresas y $300 millones para el pago de proveedores públicos.

Ayer, por medio de un conferencia de prensa de última hora, el Gabinete de Crisis contra el covid-19 manifestó la importancia mantener el Estado de Emergencia, para evitar la propagación del covid-19 en el país. Al mismo tiempo, el ministro de Salud, Francisco Alabi, aseguró que de aumentar los casos del nuevo coronavirus, el sistema de Salud no podrá dar abasto.

El Secretario de Jurídico de la Presidencia, Connan Castro, dijo que tras haber recibido el informe de la Comisión de Protección Civil, desde la Presidencia se decretaba Estado de Emergencia. Esto es posible por medio del artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el cual le da la facultad al mandatario salvadoreño de declarar dicho estado, cuando la Asamblea Legislativa no está presente.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República presentó esta tarde una demanda de inconstitucionalidad ante el decreto Ejecutivo 18, que amplía el Estado de Emergencia por 30 días más ante la pandemia de covid-19.

La fiscalía enfatiza que actualmente la Asamblea Legislativa si puede sesionar e incluso ya tienen la plenaria programada para mañana, lunes 18 de mayo.

Fiscalía General presentó demanda de inconstitucionalidad ante decreto Ejecutivo sobre Estado de Emergencia; pide como medida cautelar la suspensión del mismo

De igual forma, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) manifestó su preocupación ante el reciente roce entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo. Además expresó su preocupación por la ausencia de información sobre el manejo de fondos durante la emergencia facilite la compra de bienes o servicios con poca transparencia.

Por su parte, el Arzobispado de San Salvador instó a dialogar para buscar una salida consensuada entre todos los poderes, sin dejar de lado que la prioridad es el bien de la población.