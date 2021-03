Bukele: “nuevos diputados no pueden ser como los anteriores”

El Presidente de la República, Nayib Bukele, advirtió a los diputados de la Asamblea Legislativa, que tomarán posesión el 1° de mayo, que no deberán repetir las malas prácticas de otros políticos o terminarán "odiados y expulsados por el pueblo".

En su mensaje en cadena nacional transmitido ayer, Bukele señaló que los diputados fueron electos "para apoyar los proyectos que buscan el bienestar del país", pero que la población salvadoreña "ha dado otro mandato: los nuevos diputados no pueden ser como los anteriores, no pueden cobrar bono, no pueden hacer viajes de placer con recursos del Estado, no pueden ir al Mundial de Fútbol con el dinero del pueblo, no pueden tener plazas fantasmas, no pueden tener asesores de asesores, no pueden tener una directiva gigantesca como la actual".

Además, dijo que "no recibirán maletines negros, no podrán legislar para favorecer a grupos de poder o algún financista". También les advirtió que "así como fueron electos y aclamados pueden terminar siendo odiados y expulsados por el mismo pueblo".

El mandatario aseguró que "El Salvador no será una dictadura" y que la prueba más clara fueron esas elecciones donde ganaron la mayoría de la Asamblea en las urnas, "no a la fuerza o impidiendo la participación de la oposición, como pasa en las verdaderas dictaduras, como pasa en nuestro país hermano, Honduras".

Bukele dijo que luego de los resultados electorales hablarán con organizaciones sociales, comunitarias, analistas, académicos, profesionales, empresarios, sindicatos, gremiales, pero no negociará con ARENA y el FMLN ni con sus "satélites".

"No negociaremos con ellos, pero no por soberbia o prepotencia, sino porque ese fue el mandato del pueblo salvadoreño, no negociar con los mismos de siempre", expresó Bukele.