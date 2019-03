Bukele paga $50,000 y acepta delito ante juez

Una disculpa pública, no volver a hablar del tema y pagarle $50,000 de compensación fueron los acuerdos que alcanzó ayer el presidente electo Nayib Bukele con Eugenio Chicas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, para no continuar con el juicio por calumnia que dirimían en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla desde 2017.

"Por este medio hago una disculpa pública al señor Eugenio Chicas por mis opiniones vertidas en televisión y me comprometo a no volver a mencionar el tema", dijo ayer Bukele frente al juez de Sentencia para aceptar que calumnió a Chicas.

Bukele enfrentó este proceso porque el 17 de octubre de 2017, en el programa "Frente a frente", aseguró que Eugenio Chicas violó a "su hija de crianza" y luego se casó con ella. El exsecretario de Comunicaciones negó esas acusaciones desde un principio e inició un largo proceso legal que culminó finalmente ayer.

La petición de disculpa pública de Bukele a Chicas llegó solo cuatro horas después de que el presidente electo había asegurado que no estaba dispuesto a disculparse. "No, por supuesto que no (me voy a disculpar). Lo único que voy a hacer es que acepto que me pongan la pena máxima, pero con él (Eugenio Chicas) no me voy a disculpar para nada. Lo que sucede es que no te pueden obligar a hablar, no pueden obligarte a decir algo o a la autoincriminación", aseguró Bukele antes de terminar pidiendo perdón.

En un principio Bukele llegó solo al juzgado porque sus abogados, Luis Mario Pérez Bennett y Ricardo Roque Baires, renunciaron a defenderlo, según dijo el juez que llevaba la causa.

Luego de que el juzgador le recordó que no podía enfrentar el proceso sin defensa, Bukele nombró como su abogada a Bertha de León, quien ya había renunciado a este caso el año pasado.

A pesar de que insistió en que estaba dispuesto a aceptar la condena, Bukele reiteró que tenía razón en la acusación que hizo contra el exsecretario de Comunicaciones: "Todo mundo sabe que lo que dije no solo es cierto, sino que era peor todavía".

El exalcalde dijo que el sistema no garantizó un juicio justo y que ninguna institución le dio protección a Ana Ramírez Ayala, exesposa de Chicas, quien supuestamente sería testigo en el caso.