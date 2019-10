Bukele pide a SIGET no subir costo de energía

El presidente de la república, Nayib Bukele hizo un llamado al Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, Manuel Aguilar, a buscar mecanismos alternativos que permitan no trasladar a la población la deuda de $3.5 millones que El Salvador tiene con la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), la cual es el ente que norma y regula el mercado eléctrico regional.

"He instruido al Superintendente de la @SIGETSV, @Manuelsv, que encuentre una fórmula para no impactar a los consumidores con el cobro de la deuda contraída por la administración del FMLN, sino que por el contrario, busque una manera de que baje la tarifa eléctrica", escribió en su cuenta de Twitter el mandatario.

Aguilar, ante el llamado, aseveró que "desde que nos dio la instrucción, estamos trabajando en eso. Pronto tendremos buenas noticias".

El mes pasado La Defensoría del Consumidor presentó un recurso ante la CRIE para revertir el cobro que debe pagar El Salvador por restringir la importación de energía. En la actualidad, El Salvador es el país que más importa energía en la región.

Sin embargo, el pasado martes, el funcionario, en un encuentro con los diputados de la comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, aseguró que "ese cargo no lo podemos eliminar así porque sí, si El Salvador ya votó a favor de eso en diciembre, entonces lo podíamos cambiar ahí. ¿Cuánto va a ser el costo que vamos a pagar todos los salvadoreños? $3.5 millones. ¿En cuánto tiempo lo vamos a pagar? En seis meses. ¿Cómo? por medio de la factura eléctrica. Ahí está, no sé qué más debo de contestar". La respuesta no dejó satisfechos a los diputados.