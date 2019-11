Bukele pide aprobar presupuesto en tiempo

El presidente de la república, Nayib Bukele, le pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa aprobar el Presupuesto General de la Nación 2020 antes de irse de vacaciones de Navidad y fin de año, pues eso enviará un mensaje positivo hacia los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que permitirá un mayor crecimiento y generación de empleos.

Conferencia. El presidente de la república, Nayib Bukele, dio una conferencia de prensa. Lo acompaña el presidente de la Asamblea, Mario Ponce.

"Una aprobación rápida o al menos a tiempo del Presupuesto General de la Nación enviaría un mensaje a los mercados internacionales, y ese mensaje no solo bajaría las tasas de interés de nuestro país, no solo conseguiríamos financiarnos de una manera más barata, sino que, además, fomentaría la inversión privada extranjera y la misma inversión privada nacional, que es lo que generaría más y mejores empleos. ¿Qué es ahora lo que está demandando la gente? Que sigamos reduciendo la inseguridad, pero que también hagamos crecer la economía, y para hacer crecer esa economía necesitamos ese presupuesto aprobado lo más rápido posible y por lo menos antes de que nos vayamos de vacaciones", urgió el mandatario ayer en la Asamblea Legislativa.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó una visita al país del 4 al 8 de noviembre para analizar las perspectivas, el presupuesto para 2020 y la agenda de crecimiento del gobierno, incluidas las reformas estructurales para promover la inversión. En esa visita, la vocera de la misión, Alina Carare, indicó que la aprobación de un presupuesto sólido y su financiamiento a tiempo contribuirá a la estabilidad macroeconómica y a fortalecer el clima de inversión.

El presidente ve como un "elogio" que el FMI destacara que las autoridades están enfrentando el delito y la corrupción de manera firme y que estén comenzando a mejorar el entorno empresarial con el fin de apoyar el crecimiento.

Asimismo, la misión celebró la implementación del "Plan de Control Territorial" con el fin de mejorar la seguridad, así como la eliminación de los llamados "gastos reservados". El FMI consideró que el anteproyecto de ley del presupuesto 2020 incluye el mayor gasto en seguridad, capital humano e infraestructura, lo cual constituye la provisión de bienes públicos necesarios para el crecimiento económico.

Reunión con partidos políticos

En aras de agilizar la aprobación del presupuesto y de los préstamos para la fase dos y tres del Plan Control Territorial, el mandatario aseguró que, a través del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, se convocará una reunión con los jefes de los grupos parlamentarios y líderes de partidos políticos. Bukele dijo que tanto él como su gabinete de gobierno están abiertos a brindar más detalles del uso de los fondos, gastos financieros, deuda o distribución del presupuesto.

"En fin, tener a todo el gabinete disponible, a este servidor también. Al presidente de la Asamblea Legislativa como el coordinador de esta Asamblea. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo, deberíamos llegar a un acuerdo, y sería un excelente mensaje que se llegara a ese acuerdo... Yo estoy dispuesto a venir (a la Asamblea) las veces que sea necesario, siempre y cuando logremos sacar al país adelante", sostuvo.

Con la llegada de Mario Ponce a la presidencia de la Asamblea, el mandatario señaló un cambio en la relación entre ambos Órganos de Estado, pues dijo que el anterior presidente, Norman Quijano, "buscaba pleito", e incluso se molestó porque recibió con honores a Ponce en Casa Presidencial. "Yo esperaría encontrar ese mismo gesto en los jefes de bancada tanto de ARENA como de FMLN como de los demás partidos ", dijo.

El diputado de ARENA, Julio Fabián, aseguró que están listos para asistir a la reunión cuando se les convoque.

El mandatario, además, recordó que el Presupuesto General es la piedra angular del funcionamiento del gobierno y en caso de no aprobarse en tiempo tendrían que usar el mismo presupuesto aprobado para 2019. Sin embargo, Bukele consideró que no es conveniente porque en el presupuesto de este año no están incluidos algunos financiamientos como el pago completo del escalafón de salud y las plazas para los médicos internos.

El proyecto de presupuesto 2020 se discute en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, donde ya desfilaron varios titulares de las carteras de Estado para justificar sus asignaciones.

Diputados de ARENA y FMLN han cuestionado, además, la partida de "gastos financieros" pues dicen que han disfrazado gastos para no cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La jefa de fracción del FMLN, Nidia Diaz, dijo que ellos están analizando con responsabilidad el plan de gastos .