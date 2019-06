Bukele promete trabajar para reducir niveles de migración

El presidente de la república, Nayib Bukele, se refirió a la muerte de Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija, Valeria Martínez Ávalos, salvadoreños que murieron ahogados en su intento por llegar a Estados Unidos, y dijo que este hecho los obliga a trabajar para mejorar las condiciones de vida en el país y así disminuir los niveles de migración.

"Nosotros podemos reclamar todo lo que queramos a Estados Unidos y está bien, nos podemos quitar toda la cólera que queramos con Estados Unidos, pero qué país fue el que los expulsó, ¿no fuimos nosotros, acaso?, es decir, no fuimos nosotros con la exclusión, con la corrupción, con la falta de inversión en donde estaban ellos, en la zona donde vivían ellos, su familia, no solo ellos sino todos los que tienen que migrar todos los días", cuestionó el mandatario.

La falta de inversión en educación, en seguridad, en salud, las bajas tasas de empleo, según Bukele, son algunas de las razones que enfrentan quienes se arriesgan a abandonar el país de manera irregular.

Los cuerpos de Óscar y Valeria fueron encontrados a la orilla del río Bravo del lado mexicano de la frontera. Él, de 25 años, y ella, de 23 meses, partieron de El Salvador la primera semana de abril, también los acompañaba Vanesa Ávalos, pareja de Óscar y madre de Valeria, quien presenció el momento en que ambos fueron arrastrados por una corriente.

"Por más que hagamos, vamos a hacer todo lo que podamos hacer, pero por más que hagamos no vamos a devolverle la vida a ese padre con su hijita, no lo vamos a hacer, no lo podemos hacer, no tenemos la capacidad, Dios no nos dio la capacidad para hacerlo, pero sí nos da la obligación y la historia nos da la obligación de que evitemos que esas cosas sigan pasando", concluyó el presidente

Piden investigación

Ayer en la sesión plenaria, la Asamblea Legislativa aprobó un recomendable para que el Ministerio de Relaciones Exteriores solicite al Gobierno de México que investigue la muerte de la joven María Senaida Escobar, quien murió asesinada el pasado 14 de junio cuando "al parecer agentes de seguridad dispararon contra el autobús en el que viajaba".

La petición fue del jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, y fue aprobada por otros 52 diputados.

"Me decía el padre de esta joven: ‘Yo lo que quiero es justicia’, y yo me uno a esas palabras del padre", relató Reyes ayer antes de que la solicitud se sometiera a consideración del plano legislativo.

El parlamentario definió a María Senaida como "una joven humilde, sencilla, trabajadora, luchadora" que dejó El Salvador "buscando un mejor destino" en Estados Unidos.

Reyes solicitó a la cancillería salvadoreña que trabaje exhaustivamente en este caso para que la verdad de lo ocurrido se conozca. El hecho en el que murió la salvadoreña sucedió en el estado de Veracruz.