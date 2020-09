Bukele publica decreto 661 después de 34 días de espera tras orden de Sala: Asamblea debe hacer reformas

El decreto 661 con la Ley Especial de Emergencia, atención de la Salud y reapertura de la economía fue publicado en el Diario Oficial del 22 de septiembre.

Su publicación llega luego de 34 días de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenara al presidente Nayib Bukele sancionarlo (firmarlo) al declarar que los artículos en los que se regula una reapertura económica no son inconstitucionales como el mandatario había alegado para vetarlo.

Con dicha resolución, la Sala confirmó que eran legales las fases de reapertura contenidas en la referida ley, en la que se aclara que las clases presenciales iniciarán cuando el Ministerio de Salud considere conveniente.

Bukele había asegurado que los magistrados intentaban quitar las regulaciones durante la pandemia cuando declararon inconstitucionales varios decretos ejecutivos, aseguró que ordenaban "la muerte de salvadoreños" y luego lo elevó a una orden al Gobierno de "asesinar" a los ciudadanos. En dichas declaratorias de inconstitucionalidad lo que quedaba invalidado eran los intentos del Gobierno de decidir qué era permitido y qué no durante la pandemia y suspender derechos fundamentales, facultad que le corresponde únicamente a la Asamblea y que fue incluida en el decreto 661 que el mismo Bukele vetó.

La ley en mención contiene un estado de emergencia que el Gobierno solicitó a la Asamblea, así como las fases de reapertura, el permiso para habilitar zonas epidémicas sujetas a control sanitario sin violar derechos como circulación y con el requisito de documentos en los que se justifique la medida, así como los protocolos que el Ministerio de Salud debe realizar con los salvadoreños que regresan al país que incluye una toma de PCR, entre otros puntos relativos al abordaje de la pandemia de covid-19 en El Salvador.

La ley había sido aprobada el 12 de junio para mantener vigencia por tres meses, hasta el 7 de septiembre, pero el retraso ocasionado por el veto de Bukele provocó que esta quedara desfasada, por lo que la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa que una vez fuera publicada en el Diario Oficial hiciera las reformas necesarias.

La resolución de la Sala fue publicada el 19 de agosto y más de un mes después es acatada por el mandatario salvadoreño, quien durante la pandemia se ha quejado en reiteradas ocasiones de falta de leyes que regulen las actividades ante la amenaza de contagios de covid-19, pero a la vez ha insistido en vetar varias leyes emitidas por la Asamblea referentes al tema como la que otorgaba un seguro de vida al personal de Salud y que tuvo que terminar firmando por otra orden de la Sala.

La semana pasada la canciller Alexandra Hill había asegurado que el decreto 661 ya era ley y que esta amparaba la orden del Gobierno de exigir una prueba negativa de PCR a los connacionales que retornaban a su país. Sin embargo, el decreto no era ley y tampoco contiene tal disposición, al contrario, obliga al MINSAL a hacerse cargo de realizar dicha prueba a la llegada de los salvadoreños, no a exigirles una previa de otro país. La Sala también les advirtió que no podían declarar inadmisible a un salvadoreño porque le faltara dicha prueba por lo que debían suspender la orden; el Ejecutivo insistió en la ilegalidad y la Sala informó que notificará a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine responsabilidades en la posible comisión de delitos y advirtió que los funcionarios deben obediencia a la Constitución y no a una orden ilegal de un superior.