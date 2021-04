Bukele quedó debiendo seis anuncios

El presidente Nayib Bukele se quedó a medias con los avisos que prometió hacer el pasado domingo en un lapso de 48 horas. Luego de eso, el mandatario realizó una ráfaga de cuatro anuncios ese mismo día pero no completó lo prometido.

Hasta las 4:14 de la tarde de ayer (hora en que se cumplían las 48 horas), Bukele no había completado los anuncios ofrecidos. Los primeros de estos estaban relacionados con las vacunas contra covid-19. Luego, señaló que el resto no serían de dicho tema pero no hubo más.

Entre los anuncios hechos por el presidente estaba la llegada de 150,000 vacunas donadas por China, y que llegaron el martes por la noche a El Salvador; así como también el inicio de la vacunación a maestros de instituciones privadas del país, a personas con enfermedades degenerativas y crónicas junto con adultos mayores, y una nueva entrega de paquetes alimenticios a ritmo de dos municipios por día.

Junto con los anuncios hechos por el presidente relacionados con la vacuna, también señaló la inauguración para el lunes 12 de abril de un megacentro de vacunación en el cual podrían recibir la vacuna un aproximado de 10,000 personas por día. Sin embargo, no se ha revelado la ubicación del mismo ni su costo ni porqué el GOES no había mencionado antes la implementación de dicho megacentro de vacunación. Asimismo, tampoco hubo más información sobre la utilización de las cabinas de vacunación, de las cuales el GOES ordenó se reservara la información para evitar que la población conozca su costo y su ubicación.