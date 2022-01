Bukele reitera su discurso confrontativo contra EUA

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agregó ayer elementos a su discurso confrontativo en contra del gobierno de Estados Unidos. Esto luego que publicara en redes sociales que El Salvador "no es el patio trasero, ni patio delantero de nadie".

La frase se dio en respuesta al discurso que ayer el presidente estadounidense, Joe Biden, pronunció con motivo de su primer año de gestión y en el que dijo que Latinoamérica está "enfrente de los Estados Unidos" en un simil sobre la condición de igualdad entre ambas regiones.

"No somos el patio trasero, ni el patio delantero de nadie. Podemos ser amigos, aliados y vecinos. Pero no somos su propiedad, no necesitamos que nos asciendan a ‘patio delantero’", escribió el mandatario salvadoreño en su cuenta de Twitter adjuntando un video corto de la conferencia de Biden.

"Cuando hablábamos en la universidad, hablábamos del patio trasero de los Estados Unidos. No es tal cosa, todo lo que está al sur de la frontera con México es el patio de enfrente de los Estados Unidos, somos iguales", expresa el mandatario estadounidense en el video citado por Bukele.

La declaración de Bukele se une a la lista de situaciones que derivaron en una "pausa" en la relación entre ambos país, según lo expresara la exEncargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes.

Desde el pasado 1 de mayo de 2021, tras la destitución de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como del Fiscal General de la República, sin que esto se produjera bajo el procedimiento constitucional establecido.

Tras las decisiones de la Asamblea Legislativa oficialista, el Gobierno de EUA pidió la restitución del orden constitucional en el país, sin que esto fuera bien recibido por parte de las autoridades.

Luego, desde el Ejecutivo se criticó la inclusión de funcionarios cercanos al círculo de Bukele en la Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos, conocida como Lista Engel, sobre la que hubo señalamientos de haber sido elaborada con fines políticos.