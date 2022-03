Bukele removió a Hananía del MINED, revela acuerdo publicado en Diario Oficial

La salida de Carla Hananía de Varela del gabinete de Nayib Bukele no se habría tratado de una renuncia. El Diario Oficial del 23 de febrero de 2022 confirma que Bukele la removió de su cargo como titular del Ministerio de Educación (MINED).

El 22 de febrero pasado, Nayib Bukele emitió el acuerdo número 128 en el que anuncia la decisión de "remover, a partir de esta fecha, a la señora Carla Evelyn Hananía de Varela del cargo de ministra de Educación, Ciencia y Tecnología".

La decisión, señala el acuerdo, se tomó con base en el artículo 162 de la Constitución de la República, donde se establece que "corresponde al Presidente de la República nombrar, remover, aceptar renuncias y conceder licencias a los ministros y viceministros de Estado, así como al jefe de seguridad pública y al de inteligencia del Estado".

El acuerdo fue firmado por Bukele y por el hijo de Hananía, Juan Carlos Bidegaín Hananía, quien por ser el ministro de Gobernación tiene entre sus atribuciones refrendar y comunicar los acuerdos y órdenes del Presidente de la República.

Un día después de haber firmado el acuerdo para remover a su madre del cargo, Bidegaín Hananía dijo en televisión que la salida de la ahora exministra se debía a problemas de salud. "Fue por un tema de salud. El ritmo que ella tenía era bastante fuerte y necesitaba bajar el ritmo, y a eso se deben los cambios que ustedes vieron el día de ayer (22 de febrero)", dijo el funcionario.

Bidegaín ha sido el único funcionario que ha dado una explicación sobre la salida de Hananía. El mismo 22 de febrero, Bukele emitió el acuerdo número 129 para designar a José Mauricio Pineda Rodríguez como ministro interino de Educación y ese mismo día el gobierno anunció públicamente el nombramiento, pero no hubo comunicación oficial sobre las razones del cambio.

La remoción de la ahora exministra ocurrió en medio de tensiones con el magisterio. Los docentes le reclamaron en varias ocasiones por el concurso de plazas para maestros interinos, realizado en 2021, por considerar que el proceso se saltaba los mecanismos ya establecidos en la Ley de la Carrera Docente.

En ese contexto, la exfuncionaria emitió públicamente comentarios que los profesores consideraron irrespetuosos. “Como que los profesores son incapaces, que no saben leer, que no saben escribir, que no saben redactar, que son borrachos, bla, bla, bla. Esos fueron parte de los grandes errores”, dijo el 22 de febrero Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales, al conocer la noticia sobre la salida de Hananía del MINED.

Los lineamientos para contratar a docentes interinos, emitidos el 21 de enero pasado, fue otra razón de descontento. De nuevo los sindicatos denunciaron violaciones a la Ley de la Carrera Docente por considerar que la normativa hacía a un lado las atribuciones de los Consejos Directivos Escolares en el nombramiento de interinos, ya que el MINED había enviado una lista de aspirantes previamente seleccionados.

Estos nuevos lineamientos implicaron el despido de los maestros que habían ocupado las plazas interinas hasta 2021 y dejó a cientos de estudiantes sin recibir clases en el primer día del año escolar de 2022 debido a la falta de profesores, denunció en ese momento el Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO).

Para corregir la falta de docentes, el MINED ordenó a los centros escolares recontratar a los cesados por tres meses. Al día siguiente de emitida la orden, el 4 de febrero, los docentes marcharon hacia Casa Presidencial para pedir a Bukele que diera marcha atrás a los lineamientos y que removiera del cargo a Hananía. Diez días después, los sindicatos elevaron las presiones y presentaron una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. El 15 de febrero, a petición del ministerio, la Asamblea Legislativa emitió un decreto transitorio para que la recontratación de los cesados se extendiera a 180 días.

Intervención en escuelas

La noche del 22 de febrero - el día en que fue nombrado -, el ministro interino José Mauricio Pineda informó en una conferencia de prensa que el gobierno invertiría $44.4 millones para mejorar la infraestructura de centros escolares. Días antes, el 11 y 18 de febrero, específicamente, Hananía arremetió contra dos periódicos por haber relevado las precarias condiciones en las que se encuentran dos centros escolares de la zona rural.

Uno es el centro escolar Caserío Talpetate, del cantón La Trinidad, en el municipio de Chapeltique, San Miguel, donde un grupo de estudiantes recibe clases en ramadas. El otro caso es el del centro escolar del caserío Los Almendros, en Acajutla, donde los estudiantes reciben clases en una galera de lámina que hace las veces de aula, dirección, bodega y cocina. Este último fue uno de los primeros cuatro en ser intervenido con el plan que anunció Pineda.

En ambos casos, Hananía dijo en su cuenta de Twitter eran centros escolares "no oficiales", porque funcionan en terrenos que no pertenecen al MINED. "Antes, nadie se preocupaba por dar seguridad jurídica a nuestras escuelas con escrituras de propiedad inscritas en el CNR (Centro Nacional de Registros)", aseguró en una de las publicaciones.

El 1 de marzo, el nuevo ministro presentó a la Asamblea el anteproyecto de Disposiciones especiales para la inversión de la infraestructura física de los centros educativos, con el que pidió facultades para reparar o reconstruir escuelas que no estén en terrenos del MINED. El oficialismo en el congreso ya le otorgó el dictamen favorable a la iniciativa.