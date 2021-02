Bukele rompe silencio electoral en cadena nacional

El presidente de El Salvador Nayib Bukele emitió una cadena nacional minutos antes de votar en el centro de votaciones del Bulevar de El Hipódromo, en plena jornada electoral, con lo que violó la ley al romper el silencio electoral.

Bukele llamó a aprovechar las últimas horas de la votación para poner en marcha lo que llamó la "OperaciónRemate". "Salgamos todos los que no han salido a votar, llevemos a todos los que no han ido, convenzámoslo por teléfono o por WhatsApp para que vayan a votar", dijo Bukele.

El artículo 175 del Código Electoral salvadoreño establece que la propaganda se suspende tres días antes de las elecciones. El silencio electoral inició a las cero horas del jueves 25 de febrero y en este periodo los candidatos y partidos políticos deben abstenerse de hacer todo tipo de propaganda.

Bukele hizo un llamado al voto y, aunque no habló expresamente de hacerlo por Nuevas Ideas, hizo un matiz que hacía referencia a las administraciones de ARENA y el FMLN. "Sé que es duro aguantar largas horas bajo el sol. Sé que molesta que hayan tantos intentos por bloquear la voluntad del pueblo salvadoreño. Pero nadie dijo que sería fácil. Hemos aguantado 40 años...¡Aguantemos la fila y votemos!", dijo el presidente en referencia al período durante el cual ARENA y FMLN eran los partidos mayoritarios.

De igual forma, llamó a la población a "aprovechar la oportunidad que no va a volver" para evitar votar por funcionarios de gobierno anteriores. "Para que los que han permanecido en el poder por casi 40 años, (que) vayan para afuera depende del voto de la gente y no perder esta oportunidad que no va a volver", expresó.

El presidente lanzó consignas y señalamientos contra políticos y funcionarios opositores, y recordó acciones de administraciones anteriores.

Sobre el cuestionamiento a infringir el silencio electoral con su discursiva, Bukele se justificó diciendo que sus declaraciones no están contra las disposiciones de la ley electoral, en tanto no lleva puesto distintivos partidarios, no llamó al voto ni hizo mención de resultados de encuestas. Sin embargo, aprovechó el espacio para recordar el trabajo que ha hecho el gobierno con el reparto de los paquetes de alimentos, para mencionar las tendencias que han tenido las encuestas antes de la consulta electoral e incluso para admitir su interés en que Nuevas Ideas y Gana consigan una mayoría electoral. Aunque no es una invitación directa a votar, como presidente de la República, Bukele puede incidir en los votantes a través de este tipo de declaraciones.

También arremetó contra la prensa al decir que "ustedes (los medios) mismos han pasado dándole cobertura a candidatos a magistrados. Yo no soy candidato a nada, pero alguien puede decir 'Usted tiene interés en que Nuevas Ideas saque más diputados y que GANA saque más diputados'; sería hipócrita y un mentiroso si digo que no, pero acaso cuando le dan cobertura amplia a los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, Julio Olivo, acaso no saben que él le va al FMLN", dijo el mandatario.

"Yo no soy el árbitro , yo estoy en gradería, en palco, si quieren, yo no soy el árbitro, él es árbitro", recalcó Nayib Bukele en la cadena televisiva.

Este domingo 28 de febrero, los salvadoreños elegirán los 84 diputados para la Asamblea Legislativa, 262 alcaldes y los 20 diputados para el Parlamento Centroamericano.

"La voluntad del pueblo se respeta y nosotros vamos a garantizar que se respete, la gente que es la minoría, la ínfima minoría, puede hacer mucho daño, porque si no respetan la voluntad del pueblo van a ser procesados", advirtió.