Bukele se declara culpable de calumnia contra Eugenio Chicas

El presidente electo Nayib Bukele se declaró culpable de calumnia en perjuicio del ex secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.

Chicas interpuso la demanda contra Bukele luego que el exalcalde dijera, el 17 de octubre del 2017 en televisión, que el entonces secretario de Comunicaciones de la Presidencia violó a "su hija de crianza" sin que el partido oficialista se pronunciara al respecto. Chicas negó esas acusaciones desde el principio.

El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. A pesar que Bukele aseguró que no se disculparía con Chicas, finalmente las partes conciliaron por disculpas públicas frente al juez y la entrega de $50,000 al ex secretario. Bukele pidió una hora para entregar dinero.

Foto: Samuel Doño

"Por este medio hago una disculpa pública al señor Eugenio Chicas por mis opiniones vertidas en televisión y me comprometo a no volver a mencionar el tema", fueron las palabras que Bukele pronunció ante el juez.

Chicas dijo sentirse “totalmente satisfecho”. “Mucha alegría para mi familia, para mí, porque se ha hecho justicia por varias razones. En sede judicial ante juez se ha arribado a acuerdo que tiene tres componentes. El primer componente es el de una disculpa pública que se registra en acta ante sede judicial, en segundo lugar por compromiso público de no volverse a referir sobre el tema; y en tercer lugar lo de menor hecho es el 50 por ciento de la demanda que originalmente se había planteado”, expresó.

.@EugenioChicas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, dice que "se ha hecho justicia" luego de que @nayibbukele se declaró culpable de calumnia ante el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. pic.twitter.com/vd37VPcTb6 — LPGJudicial (@LPGJudicial) 7 de marzo de 2019

Bukele había dicho a su llegada al Tribunal que aceptaría una condena por el caso para no alargar más el proceso. “Lo único que voy a hacer es que acepto que me pongan la pena máxima, pero con él (Chicas) no me voy a disculpar, para nada (...) Lo que sucede es que no te pueden obligar a hablar, no te pueden obligar a decir algo, a la autoincriminación. Lo que pueden hacer es declararte culpable, o ponerte una pena, no pueden obligarte a una disculpa pública”, dijo.

El 3 de febrero el pueblo salvadoreño me eligió para que fuera su Presidente y resolviera los problemas de nuestro país.



No hay tiempo que perder. Y si cuesta bajar el ego y un poco de dinero, pues que cueste.



Ahora a enfocarnos en el legado que le dejaremos a El Salvador. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 7 de marzo de 2019

Según el artículo 177 del Código Penal, "el que atribuyere falsamente a una persona la comisión de un delito o la participación en el mismo, será sancionado con multa de cien a doscientos días multa".

En principio, Bukele dijo que había decidido asistir sin sus abogados, pero luego el juez dio a conocer que los defensores Luis Mario Pérez Bennett y Ricardo Roque Baires habían renunciado.

El Tribunal otorgó un receso para que Bukele nombrara un nuevo defensor para luego declararlo culpable. La abogada Bertha María De León, quien lo defendía al principio, retomó el cargo.

Bukele había solicitado una suspensión del proceso en su contra argumentando que contaba con fuero al ser elegido presidente; algo que el juez rechazó aclarando que aún no asume el cargo sino hasta el 1 de junio próximo y ordenó, por segunda vez, realizar el juicio este jueves 7 de marzo.

La defensa de Bukele había presentado una declaración jurada de la esposa de Chicas en la que supuestamente se respaldaban las aseveraciones de Bukele; sin embargo, el juez desestimó el documento como prueba y ordenó que ella acudiera a testificar al juicio.

La testigo denunció que era víctima de amenazas y hostigamiento y solicitó medidas de protección. Ahora, Bukele dijo que “lastimosamente” el sistema negó dar protección y que por tanto ya no presentará testigos.