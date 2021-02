“Bukele sí pidió reunirse con funcionarios del gobierno de Biden”, asegura Dan Restrepo, ex asesor de la gestión de Barak Obama

En una entrevista exclusiva con el medio Teleprensa de canal 33, Dan Restrepo, quien fue asesor para asuntos del hemisferio occidental durante la gestión del expresidente Barak Obama y actualmente una persona cercana a Joe Biden, aseguró que el presidente Nayib Bukele miente sobre su versión del viaje a Washington, Estados Unidos, en donde funcionarios de Joe Biden rechazaron la petición de Bukele para reunirse con ellos.

Este jueves, a través de las redes sociales oficiales de la presidencia de El Salvador, se conoció que Bukele se reunió con 31 diplomáticos acreditados en El Salvador y en dicho encuentro este aseguró que no había pedido reunirse con nadie del gobierno de Joe Biden y expresó que "no se podía confiar en los medios internacionales", refiriéndose a la agencia de noticias Associated Press (AP) la cual dio a conocer sobre el viaje de él a EUA.

Sin embargo, Restrepo afirmó que Bukele sí pidió reunirse con funcionarios de dos oficinas de la administración de Biden pero que lo rechazaron. "... (fue) con gente que está encargada de la relación de los Estados Unidos y los demás países en el hemisferio occidental. Pidió en dos oficinas", dijo a Teleprensa.

Por otro lado, en el único vídeo que se publicó en las redes sociales de Casa Presidencial sobre la reunión de Nayib Bukele con el cuerpo diplomático se puede observar que este se dirige al encargado de negocios de los Estados Unidos en El Salvador para que él confirmara que Bukele no había pedido ninguna reunión. "Aquí está el jefe de misión de los Estados Unidos. Yo no he solicitado... ¿solicité alguna reunión...?", preguntó Bukele al diplomático, sin embargo, en dicho vídeo no se ve la reacción del enviado de los Estados Unidos.

Esta acción por parte de Bukele fue criticada por Dan Restrepo. "Lo que le hizo al encargado de negocios francamente fue de muy mala forma y le puso a un diplomático estadounidense una posición imposible", indicó.

Restrepó también apuntó que las cartas enviadas a Bukele por los congresistas estadounidenses que reflejan preocupación por el estado de derecho en el país centroamericano son un mensaje determinante y advirtió que el gobierno de Joe Biden se fija más en los hechos que en las palabras. "Entienden el contexto, ven los hechos, se van a fijar en los hechos", subrayó.

Desde la salida de Donald Trump se ha señalado en repetidas ocasiones que la relación de Estados Unidos con El Salvador no serán las mismas. Miguel Vivianco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, expresó esta semana que las condiciones han cambiado para Bukele. “Su popularidad en El Salvador no lo aísla del escrutinio legítimo en Washington en torno a su historial sobre derechos humanos y el respeto al estado de derecho”.

Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos también tiene en la mira a funcionarios públicos de El Salvador para incluirlos en la lista Engel, que es una herramienta que busca identificar funcionarios corruptos o implicados en crímenes a quienes se les quitaría la visa norteamericana.