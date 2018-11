Bukele utilizó fondos de Alcaldía de San Salvador para mensajes personales en Facebook: Ernesto Muyshondt

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, denunció la mañana de este lunes que Nayib Bukele, candidato a la presidencial por GANA-Nuevas Ideas, utilizó fondos del presupuesto de la comuna capitalina para promover su proyecto político en redes sociales, mientras estuvo al frente de la alcaldía de San Salvador, en el periodo 2015-2018.

"Ustedes sabían que los Facebook Live que hacía Nayib Bukele para anunciar cualquier tontera de su carrera política se le cobraba la producción a la alcaldía municipal de San Salvador y la pauta también en redes sociales la pagaba la Alcaldía", sostuvo Muyshondt durante la entrevista matutina del noticiero Hechos.

El actual alcalde capitalino dijo que el pago de esa producción estaba ligado a una persona estrechamente cercana al círculo de gente de confianza del exalcalde de San Salvador. Aseguró que por esta producción y otros trabajos audiovisuales esa persona, a quien no identificó, facturaba aproximadamente $ 30,000 mensuales una comuna capitalina.

"Hemos encontrado como producciones audiovisuales que hacía la Alcaldía de San Salvador, facturando $25,000, $30,000 dólares mensuales, a un señor estrechamente vinculado a Bukele, el cual participaba en la junta directiva de una de las autónomas de la municipalidad", apuntó el alcalde capitalino.

"¿Y qué producción de un Facebook Live? Si para hacer un Facebook Live, solo hay poner a guardar video y transmitir. No necesito producción, no necesito maquillista, no necesito nada. Pero todo eso era cargado a la municipalidad, a nombre de este que hacía las producciones el alcalde", cuestionó Muyshondt.

El alcalde de San Salvador apuntó además que durante la administración de Bukele "se reventaron" $400,000 para ejecutar el proceso de recolección de firmas que permitió conformar el partido Nuevas Ideas, dinero que salió de las arcas de la comuna.

"Prácticamente (se gastaron) el 98 % del presupuesto de ese año. Nosotros heredamos un presupuesto de $2,000 para el resto del año y ellos se gastaron todo el presupuesto sacando spots que valían $10,000 cada uno y que duraban cuatro minutos cada uno, promoviendo las supuestas obras del anterior alcalde. También hallamos plazas fantasmas", apuntó el edil capitalino.

Agregó que se encontraron pagos desde la alcaldía para los 'trollcencer', que supuestamente operaban para el actual candidato presidencial de GANA-Nuevas Ideas.

"Hemos encontrado cosas como el 'trollcenter', que le pagaban $35,000, $ 36,000 mensuales desde el Instituto Municipal de la Juventud", denunció Muyshondt.