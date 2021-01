"Bukele visitó a Donald Trump tan pronto tomó posesión y yo creo que de él aprendió a ser un mandamás": Ana Sol Gutiérrez, excongresista de EUA

La salvadoreña y excongresista por Maryland en Estados Unidos, Ana Sol Gutiérrez, pidió a los salvadoreños este lunes, en la entrevista televisiva EncuentroTVX, que defiendan la democracia en las próximas elecciones a celebrarse en el país el 28 de febrero.

Gutiérrez expresó que el presidente Nayib Bukele, un abierto admirador del expresidente Donald Trump, no respeta la democracia ni la Constitución y prevé que de ganar la mayoría de votos con su partido en las próximas elecciones se pone en riesgo la democracia de El Salvador.

"Bukele lo visitó tan pronto tomó posesión ( a Donald Trump) y yo creo que aprendió de él el ser un mandamás, un presidente que exige devoción por parte de aquellos que lo siguen y que quiere mandar con una autoridad que no se la merece, que no va dentro de la democracia, que no respeta, igual que Trump, no respeta la constitución ni aquella separación de poderes que la democracia exige y que el respeto hacia las instituciones como la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justica hasta ahora hemos visto que Bukele no le tiene ningún respeto, eso lo aprendió de Trump".



La excongresista de los Estados Unidos también se refirió a los recientes comentarios polémicos que ha hecho el presidente Nayib Bukele sobre los Acuerdos de Paz que le pusieron fin a una guerra Civil de 12 años y a los cuales él ha tildado de "un negocio y una farsa".

"No vamos a hablar de que eso ya no se valore, hay gente que dice 'ya no hablemos de la guerra, no hablemos de los Acuerdos de Paz’. Eso define el camino que escogió El Salvador, eso sirvió de modelo para el mundo entero de buscar la paz a través del respeto a la ley y a la democracia y que dejamos las armas por ese camino", expresó Sol.

Sumó que secunda a los opositores del presidente Bukele, quienes han expresado que el próximo 28 de febrero, el día de las elecciones, podría iniciarse una dictadura por parte del presidente. "Me parece que hasta cierto punto tienen razón", dijo.

Argumentó que la separación de poderes es necesaria para la democracia y que existen ejemplos en otros países en donde el presidente manejaba todos los poderes del Estado lo que facilitó la práctica de la corrupción.

"¿Queremos regresar a eso? ¿Darle la fuerza que le falta a Bukele para convertirse en un dictador y cambiar la constitución a su manera? ... Sería realmente lamentable que el salvadoreño no recuerde lo que nos ha costado, no que ya no tengamos problemas, aún queda mucho por hacer pero hay que hacerlo unidos, con la separación de poderes y con la democracia", apuntó Ana Sol Gutiérrez.