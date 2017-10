Bukele ya no puede competir para 2018, dice Hernández Valiente

René Hernández Valiente, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, explicó que no hay ninguna posibilidad para que Bukele pueda buscar la comuna con otro partido político porque la leyes no lo permiten. Recordó que los plazos para las elecciones internas ya terminaron.

A eso, el abogado le suma que ya hay posturas de otros dirigentes de partidos en las que le han cerrado las puertas al alcalde.

“Hay un inconveniente y es que las elecciones internas terminaron en agosto, entonces que fuera electo por las bases de un partido no se puede. GANA ya dijo que no lo quiere y ARENA dudo que lo acepte, entonces ¿qué le queda? Sustituir a candidato de un partido pequeño podría ser, pero ir por la vía de elección interna de un partido ya no se puede”, expresó el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional.

También, Hernández Valiente asegura que por todo lo que se ha dado en torno al proceso disciplinario que hizo el partido FMLN no cree que haya habido traición de parte del FMLN hacia Bukele al expulsarlo. “El acto que se juzga como sancionado es la conducta de Bukele, el partido juzga esos actos y no es traición. Es objetividad, justicia”, detalló.

Hernández Valiente dice que se habría cumplido con todos los preceptos constitucionales para que se catalogue como un debido proceso el realizado por el Tribunal de Ética del FMLN.

“Es un proceso disciplinario de naturaleza administrativa política, porque está dentro de un partido político. Lo que se exige para que sea válido es que cumpla los requisitos de un proceso constitucional. Es decir, que haya una demanda, que haya una contestación, que haya una oportunidad de respuesta, que haya oportunidad de prueba, que tenga representatividad en el proceso, y según he leído todo esto se cumplió”, agregó Hernández Valiente.

El abogado se refirió al proceso que hizo el Tribunal de Ética del FMLN, que decidió expulsar al jefe de la comuna luego de encontrarlo culpable de violar la carta de principios, los estatutos, agredir verbalmente a las mujeres y atacar a dirigentes del partido.

La decisión del Tribunal de Ética fue unánime, es decir, que los cinco integrantes de esta instancia decidieron apoyar la expulsión del alcalde.

El jurista agregó que pese a todo eso el alcalde puede acudir a las instancias legales que él estime conveniente.

Otro de los aspectos que Hernández Valiente señala es que Bukele no tendría opciones porque ha perdido el aparataje político que daba el FMLN como partido.

“Nayib Bukele ha perdido una base electoral importante, como efectivamente la ha perdido que es la del FMLN. Entonces, si ha perdido eso, ¿con qué se queda? Con juventud, con simpatía, con voto independiente. No se sabe. La mejor opción política para Bukele es no correr para alcalde”, dijo el abogado.

“El FMLN se puede reponer con otros candidatos, tiene otros candidatos carismáticos que ellos pudieran lanzar. Yo pienso que el partido puede recomponerse y tiene tiempo, a Nayib le costaría un poco más”.

René Hernández Valiente, abogado constitucionalista



Contratos con OBERMET

También, Hernández Valiente dijo que sería lógico que el Gobierno finalice los contratos con OBERMET, S. A. de C.V., una agencia de publicidad propiedad de la familia del alcalde, luego de que se ha roto el vínculo con el alcalde.

“Si están peleados con el Gobierno, ¿cómo le van a dar una imagen positiva? De ninguna manera. Es lógico que así como Nayib está terminando con sus jefes de confianza, el Gobierno termine las empresas de Nayib. Tome y haga se llama eso”, expresó.

Diversas investigaciones periodísticas han dado a conocer que la empresa de la familia Bukele ha obtenido millonarios contratos de parte de instituciones de Gobierno. Hasta agosto de este año se conocía que en los últimos cuatro años el Gobierno le dio, a través de sus diferentes dependencias, $20 millones en contratos.

“Yo no voy a pactar con alguien que publicite mi imagen con el cual estoy peleado. Aunque el pleito surgió ayer, yo no voy a usar a una empresa cuyo propietario está en este momento... Entonces yo, papa Gobierno, que le ha dado publicidad a OBERMET, que no la administra Nayib, sino que sus hermanos, vería la forma de desligarme”, expresó Hernández Valiente.