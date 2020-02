Buque no es “un antojo” sino para combatir pandillas, asaltos y piratería, dice comisionada presidencial Carolina Recinos

La comisionada presidencial de Operaciones de Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, aseguró este miércoles que el buque que se planea adquirir con una parte del préstamo de $109 millones al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa, servirá entre otras cosas para combatir a las pandillas.

“Ellos dicen: ´¿Y por qué un buque? ¿Por qué un buque?...´ Y yo pregunto: ¿cómo pregunta eso? ¿cómo pueden preguntar por qué un buque? ¿cómo pueden pensar, por ejemplo, que eso es un antojo, cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto que se llama Surf City”, reclamó en la entrevista televisiva Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

Recinos agregó que el buque también será utilizado para combatir a las pandillas y otros crímenes. “Las mismas investigaciones indican que en toda la franja marino costera hay toda una cantidad de localizaciones, campamentos, movilización y desplazamiento de pandillas”, aseguró. “Ellos saben que en el mar hay asaltos, piratería, lanchas con motores fuera de borda… y nosotros con qué lo combatimos”, añadió.

Por otra parte, aseguró que se ha incluido una compra de uniformes con el préstamo solicitado porque esos “no son uniformes comunes y corrientes”.

“Ellos dicen: ´¿Y por qué les están poniendo uniformes, si eso es parte del diario vivir?´ Y yo le quiero recordar a la población: ¿y no con los uniformes de la PNC han andado asaltando y aprendiendo a tirar en los polígonos? Esos uniformes no son necesariamente seguros, estos que están planteados aquí llevan un dispositivo, de manera que, a quien se lo dan y quien los usa, tiene mayor control, porque va a haber en ese proyecto drones de altísima capacidad para poder, no solo controlar el tema de movimiento de tráfico de armas, de desplazamientos al interior del país, sino también precisamente el control de esos dispositivos”, dijo.

Respecto a si la empresa mexicana SeguirTech Integral Security -señalada de pagar el viaje privado del viceministro de Seguridad, Osiris Luna Meza- será quien venderá el equipo e infraestructura de videovigilancia por $25.9 millones que se contemplan para la fase tres del Plan Control Territorial, Recinos aseguró que eso no será así. “Esa empresa Securitech no va a tener este proyecto de cámaras, y con esa seguridad también se lo hemos dicho a los diputados, incluso les hemos dicho que sean ellos quienes nos digan dónde ubicar las cámaras”, expuso.

Los partidos ARENA y FMLN han manifestado que tienen dudas por la ejecución del préstamo, que incluye además del buque, los uniformes y las cámaras, compra de drones, helicópteros, 166 patrullas, chalecos antibalas, ambulancias, equipos de laboratorio, entre otros.

El Gobierno presionó a la Asamblea Legislativa para la aprobación del préstamo convocando a una sesión plenaria extraordinaria el domingo, para lo cual el presidente Nayib Bukele ordenó invadir el congreso con militares armados con fusiles y elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO). Solo una minoría de diputados asistió y la plenaria no se realizó. La comunidad internacional ha rechazado rotundamente sus actos.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió, hasta el lunes, una demanda de inconstitucionalidad contra la convocatoria de la plenaria extraordinaria y emitió medidas cautelares que impiden a Bukele volver a realizar tales actos.

El presidente Bukele había dicho el domingo que daba una semana para que los diputados aprobaran el crédito o volvería a convocarlos. La Sala dejó sin vigencia este ultimátum.

Este miércoles, la comisionada presidencial dijo que Bukele “como respetuoso de la ley, aceptó el pronunciamiento de la Sala”. “Entonces el presidente no va a mover nada ni va a establecer más elementos que crispen al país, y no porque no se considere necesario”, aseguró Recinos.