Busca justicia para su hijo por mala praxis

Esmeralda Viana, de 34 años, madre de Jefferson Stanley Viana Salinas, de 9 años, pide que se le haga justicia a su hijo, quien se encuentra en estado vegetal por una supuesta mala praxis cometida por médicos del Hospital Nacional Francisco Menéndez, de Ahuachapán.

Esmeralda es madre soltera y de escasos recursos económicos. Reside en el cantón El Zapote, en el municipio de San Francisco Menendez, Ahuachapán.

Cuenta que todo comenzó en noviembre pasado, cuando su hijo padeció de un fuerte dolor de estómago y fue llevado a un médico particular en el cantón Cara Sucia, del municipio donde vive, y posteriormente fue referido al hospital ahuachapaneco.

"El doctor le diagnosticó apendicitis, dijo que tenía que ser operado, y que él me cobraba $2,000, pero yo no tenía esa cantidad de dinero. Le pedí una referencia y me la dio para el hospital de Ahuachapán; ahí me lo ingresaron, el niño entró caminando. Lo evaluaron, lo hidrataron y lo operaron", explicó Esmeralda.

Según la madre, los médicos le aseguraron que Jefferson salió bien de la cirugía, y que solo esperarían a que despertara de la anestesia para sacarlo de la sala de operaciones, pero no fue así.

"Después de la operación mi niño ya no despertó. Él tuvo un paro cardiaco por diez minutos, yo solo veía que las enfermeras corrían con oxígeno y demás aparatos para el quirófano. Cuando me dijeron lo que pasaba, fue para mandarme de emergencia al hospital Bloom (en San Salvador", añadió.

Esmeralda asegura que antes de irse para el hospital Bloom a Jefferson le hicieron una prueba de covid-19, porque sus pulmones estaban inflamados, la cual salió negativa, sin embargo, asegura que al llegar al Bloom, el niño entró con sospechas de covid-19.

"De una vez me lo ingresaron a neumonías agudas, ahí estuvo por cuatro días hasta que salió la respuesta negativa de esa segunda prueba. De ahí lo pasaron a cuidados intensivos, le hicieron el tac cerebral y salió inflado del cerebro, y todo este tiempo no reaccionó. Además, cuando le quitaron la entubación él convulsionó, entonces le pusieron una traqueostomía y una gastrostomía, por ahí lo estoy alimentando, con puros líquidos", expresó la madre. Actualmente, Jefferson se encuentra en su casa.

Daño. Actualmente el niño está en estado vegetal. La madre ha demandado a los médicos que lo atendieron.

Esmeralda interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Ahuachapán contra los médicos que atendieron al niño.

"Yo escuché algo cuando el niño estaba en el quirófano. Uno de los médicos preguntó que de cual anestesia le iban a poner al niño, a lo que el otro respondió que de adulto, que ya tenía 9 años, que ya la aguantaba. Yo pienso que ahí estuvo el error, porque el niño iba bien, solo con el dolor de estómago, yo no lo llevaba por neumonía, síntomas de covid, ni nada de eso", aseveró la madre.

La Unidad de Vida de la oficina fiscal de Ahuachapán, confirmó que la investigación del caso está abierta desde el 22 de diciembre cuando fue interpuesta la demanda, sin embargo, no dieron más detalles sobre el caso.

También se buscó en el hospital y a través de llamadas telefónicas al director del hospital ahuachapaneco, Luis Armando Figueroa, para conocer su versión sobre el caso, pero a través de un vigilante de la entrada del hospital dijo que no estaba autorizado para dar declaraciones.

El pequeño Jefferson estudiaba tercer grado en el Complejo Educativo del cantón el Zapote. "Teníamos muchos planes para este año, soñábamos con tener nuestra propia casa, y él muy contento sembraba arbolitos, en el pequeño solar. Y ahora verlo ahí acostado, sin moverse, duele", externó Esmeralda.