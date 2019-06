Buscan a Karla Mejía, desaparecida en Candelaria el domingo

Parientes buscan a Karla Teresa Mejía Cardona, de 19 años, quien desapareció el domingo pasado en la tarde en Candelaria, Cuscatlán.

La joven fue vista por última vez en las cercanías del parque central de esa localidad, luego de que ella decidió quedarse al regresar de un paseo, manifestó una pariente.

"Ella les dijo (a familiares con quienes andaba) que se iba a quedar ahí, que la iban a pasar recogiendo, pero no dijo quién. Nosotros suponemos que amigas, pero no sabemos", externó la familiar.

Contó que al ver que no regresaba le llamaron a su teléfono celular, pero ya no fue posible la comunicación. "Su última conexión de WhatsApp fue a las 4 de la tarde (del domingo), pero ya no se ha conectado", manifestó.