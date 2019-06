Buscan a joven madre desaparecida en Candelaria

Familiares buscan a Karla Teresa Mejía Cardona, de 19 años, quien se encuentra desaparecida desde el domingo pasado en la tarde, en Candelaria, Cuscatlán.

La joven, madre de una niña de 3 años, fue vista por última vez en las cercanías del parque central de esa localidad, luego que ella decidiera quedarse en el lugar cuando regresaba de un paseo, manifestó una pariente.

“Ella les dijo (a familiares con quien andaba) que se iba a quedar ahí, que la iban a pasar recogiendo, pero no dijo quién. Nosotros suponemos que amigas, pero no sabemos”, externó.

Karla se dedica al comercio en Candelaria y nunca se descuidaba de su hija, “que es su adoración, por esto no extraña su desaparición”, agregó la pariente, quien dijo que al ver que no regresaba le llamaron a su teléfono celular pero ya no fue posible la comunicación.

“Su última conexión de WhatsApp fue a las 4 de la tarde (del domingo), pero ya no se ha conectado. Le hemos llamado y nada”, reiteró.

La joven vestía camisa floreada rosada y un short negro.

Dijo que luego de publicar el caso en redes sociales una personas les llamaron para decirles que la habían visto el mismo domingo a las 6 de la tarde cuando se dirigía hacia el cantón San Antonio, de la misma jurisdicción, pero que no la vio regresar.

Aseguran que la han buscado en varios lugares con fotografías en mano, pero que nadie da referencia.

Ya interpusieron la denuncia en la Policía de la localidad, pero piden ayuda a la ciudadanía para encontrarla.