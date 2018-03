Buscan acuerdo para excavaciones en plazas de S. S.

Lee también

La titular de la Secretaría de Cultura (SECULTURA), Silvia Elena Regalado, aseguró que el miércoles se reunió con el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, para llegar a acuerdos y realizar las excavaciones con fines arqueológicos en las plazas Libertad, Gerardo Barrios y Morazán, las cuales fueron obstaculizadas por la alcaldía bajo el argumento de que ya tenía los permisos para remodelar las plazas del Centro Histórico.“Ayer (miércoles) nos reunimos con el alcalde para tener las primeras conversaciones y tomar las mejores medidas, a fin de que nuestra intervención no detenga el proceso de remodelación de las plazas. Son las primeras conversaciones, pero para llegar a acuerdos vamos a necesitar reunirnos nuevamente. En este momento no tengo la fecha, pero tiene que ser pronto, porque en medio de esto también están los plazos que la alcaldía debe cumplir y los plazos de la empresa que está construyendo”, declaró la titular.Regalado también detalló que los permisos para que la alcaldía remodelara las plazas en el centro de San Salvador fueron firmados y aprobados desde el año pasado, por lo que la alcaldía no cae en ninguna ilegalidad al continuar remodelándolas. El pasado miércoles, Bukele le dio 24 horas a SECULTURA para que se retractara de las excavaciones y dijo que impediría el acceso del personal de esta a las plazas.“El alcalde tiene todo el derecho de continuar remodelando las plazas porque los permisos ya fueron firmados por la Secretaría de Cultura. Estas remodelaciones se necesitaban desde hace mucho tiempo, pero también es importante llegar al acuerdo de cómo continuar con las excavaciones sin que sea afectado el proceso de remodelaciones. Ese es el tema que se debe resolver”, explicó la funcionaria.El director nacional del Patrimonio Cultural y Natural, Marlon Escamilla, en sintonía con la secretaría, dijo que las remodelaciones en las plazas deben continuar porque los permisos ya fueron firmados, pero al mismo tiempo también deben realizarse las excavaciones, bajo un acuerdo con la municipalidad.“Entiendo que la alcaldía presentará una nota sobre su postura ante nuestro planteamiento, y hay que analizarla. Una vez que se lea la nota, SECULTURA tomará una decisión técnica. Sabemos que la plaza Libertad es un espacio público que cumple un rol social. Lo que la arqueología persigue es simplemente documentar y, en el caso en que se encontrase un hallazgo, se resguardaría. La obra continúa”, manifestó Escamilla.La Secretaría de Cultura también dijo que arqueólogos de SECULTURA realizaron una inspección en la plaza Libertad el martes pasado, con el fin de determinar si es necesario continuar excavando.“Estamos esperando el informe de la inspección que se hizo hace un par de días. Aún no hay una fecha para que nos entreguen esos resultados. Ese informe también puede incidir en el acuerdo al que tenemos que llegar con el señor alcalde. Aquí hay dos posibilidades de que se encuentren piezas y de que no haya nada, ya que en casi todo el territorio salvadoreño hay 50 % de probabilidades de que se encuentren piezas”, dijo la titular de Cultura.Sobre la demanda que el alcalde capitalino anunció que podría interponer ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por las excavaciones de SECULTURA, la funcionaria dijo que es parte de lo que el jefe de comuna tiene derecho a hacer si no se llega a un acuerdo.“A cada funcionario le toca cuidar sus proyectos, y este proyecto es grande, importante y estratégico para la ciudad. Él tiene el derecho de hacerlo (interponer una demanda ante la Sala de lo Contencioso). Pero por eso es importante llegar al acuerdo, porque no es que se le esté impidiendo o que SECULTURA esté interviniendo, sino que en estas plazas se podrían encontrar piezas que son del patrimonio”, dijo la titular.