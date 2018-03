Buscan alfabetizar a 2,100 personas en Usulután

Lee también

Dinora de los Ángeles Solano tiene 48 años y es originaria del cantón Tierra Blanca, de Jiquilisco, Usulután. Es una de las personas que serán alfabetizadas a través del proyecto impulsado por el Ministerio de Educación (MINED) a escala nacional. Ella asegura que no pudo acudir a la escuela debido a que su padre la formó en un ambiente machista, diciéndole que no era necesario estudiar y que lo primordial era el trabajo.“En aquellos tiempos era muy difícil estudiar, no había muchas oportunidades, y también a mi padre se le metió la idea de que no era importante que estudiáramos, sino que era necesario hacer el trabajo de la casa, por lo que no tuve la oportunidad de aprender a leer y escribir”, recordó Dinora, quien ahora tiene el sueño de poder leer la Biblia.Iris Palacios, junto a su hija de un año y medio, fue otra de las personas que ya se unieron a los círculos de alfabetización, quien a pesar de las dificultades señaló que ayudarle a su hija la motiva a aprender a leer y escribir.Ambas participaron ayer en el lanzamiento en Jiquilisco del Plan Nacional de Alfabetización a desarrollarse este año en el país, que tiene como meta enseñar las letras a más de 31,000 personas y declarar a 18 municipios libres de analfabetismo.“Jiquilisco es el municipio territorialmente más grande del país y eso genera complejidad para llevar estos programas a sitios alejados, por lo que durante seis meses vamos a alfabetizar en los cantones, caseríos y comunidades de todo el país”, expresó en el evento Francisco Castaneda, viceministro de Educación.En Usulután el MINED intervendrá nueve municipios, con 2,100 personas, y proyecta declarar libres de analfabetismo a Tecapán y Ereguayquín. Actualmente tienen dicha declaratoria los municipios de California, San Dionisio, Santa Elena, Concepción Batres, San Francisco Javier y San Agustín.David Barahona, alcalde de Jiquilisco, dijo que colaborarán con el pago de ocho promotores que se encargarán de alfabetizar a aproximadamente 600 personas en el municipio.“Si los concejos municipales no nos metemos a este esfuerzo, no podemos lograr las metas. Es difícil porque hay personas que aun no sabiendo leer y escribir, no se quieren unir al proceso, pero estamos incentivando a que se unan a los círculos de alfabetización”, dijo el jefe municipal.