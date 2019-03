Buscan corregir las reformas de pensiones de 2017

A menos de dos años de la aprobación de varias reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) y después de un mes de las elecciones presidenciales, las fracciones de ARENA, PCN, GANA y FMLN se muestran insatisfechas y vuelven a hablar de cambios a la ley.

ARENA y PCN aceptan que la última reforma que aprobaron todos los partidos en septiembre de 2017 solo sirvió para resolver el problema fiscal del Gobierno, pero afectó las pensiones de los trabajadores.

"En las condiciones que se dio la reforma en 2017 dejó más personas descontentas que las que había antes de dicha reforma. No se dieron las respuestas que los pensionados esperaban, y nosotros queremos reivindicarnos ante nuestros compatriotas", dijo ayer Norman Quijano, diputado de ARENA y presidente de la Asamblea Legislativa.

Quijano y varios colegas de su fracción pidieron ayer crear una comisión especial que estudie una reforma integral al sistema de pensiones. Según explicó el presidente de la Asamblea, la reforma estaría enfocada en mejorar el monto, reducir la desigualdad entre las diferentes pensiones, aumentar la cobertura, mejorar la rentabilidad, consolidar la sostenibilidad del sistema y, por primera vez, reducir las ganancias "extraordinarias" que reciben las AFP por administrar los fondos.

Días atrás, el diputado de GANA Numan Salgado también propuso reducir la comisión de las AFP del 1.9 % al 1.5 % para beneficiar a los cotizantes.

El diputado del PCN Mario Ponce está de acuerdo en discutir la reducción de la comisión, pero objetó la propuesta de Salgado. Dijo que ya "corrieron los números" y a lo sumo pueden obtener entre $4 y $6 millones. Esto dividido entre los 720 mil cotizantes, explicó, solo dejaría 46 centavos mensuales a los cotizantes. "Es hasta risible", sostuvo.

Ponce ha propuesto estudiar un nuevo mecanismo para calcular las pensiones, reducir las comisiones de las AFP y aumentar la tasa de interés que el Gobierno le paga a los cotizantes.

En 2017, el FMLN presionó por una reforma mixta de pensiones, pero no logró el apoyo en la Asamblea Legislativa. Ahora, la diputada del FMLN, Anabel Belloso, sostiene que hay presión ciudadana porque las condiciones de jubilación no cumplen las expectativas y, por eso, buscarán analizar qué tipo de sistema responderá a esas demandas. Sin embargo, no deja claro si volverán a presionar por un sistema público.

"Sabemos y estamos convencidos de que debemos valorar transitar a otro tipo de sistema, pero no queremos ser tampoco irresponsables de decir vamos a irnos de una sola vez a un sistema público", afirma Belloso.