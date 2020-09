Buscan diversificar cultivos en fincas de café

La asociación Santiagueña de pequeños productores de Café, del municipio de Santiago de María, Usulután, ante la caída del precio del café a nivel internacional, debido principalmente a la pandemia del covid-19, ha ideado una estrategia para el procesamiento del grano que le permita crear nuevas marcas para revalorizar el precio del café que ha sido cosechado tradicionalmente en esas tierras.

"Una de las estrategias que tenemos es una articulación con pequeños productores que trabajan el café medio y bajío. Estamos promoviendo a través del Programa Centroamericano de Gestión de Riesgo de la roya del Café (PROCAGICA), la diversificación de las fincas para el cultivos de frutas", explicó Gilberto José Arévalo, presidente de la asociación de caficultores del municipio.

Los caficultores también le apuestan a la diversificación de las fincas con árboles frutales, que dicen será una ventaja en cuanto a sabores y olores de café, que permitirá mejorar la calificación a nivel internacional. Se busca que la estrategia dé resultados a corto, mediano y largo plazo, afirmó el presidente de la asociación.

Indicó, que esta diversificación del cultivo de la tierra ha mantenido a flote a varios pequeños productores como don Roberto Lazo, quien alterna desde hace varios años, la cosecha de jocotes de corona con el café, lo que le ha permitido la reducción en los costos directos de la producción del grano, además de incursionar en un nuevo mercado que se ha convertido poco a poco en su cosecha principal, sin dejar atrás el café.

"Vamos a tratar de procesar lo más que podamos, una parte se entrega al beneficio y otra la procesamos para venderlo, aunque sea más despacio, pero a un mejor precio" señaló Lazo.

"Los bajos precios del café nos han obligado a diversificarnos y trabajar también con el l cultivo de jocote de corona. Los fertilizantes foliares que se le aplican al jocote le caen al café y sacamos un buen grano" dijo Lazo. El ejemplo de don Roberto pretende ser replicado con los demás miembros de la asociación.

Dentro de la misma estrategia, los productores trabajan en la creación de un biofertilizante para ser utilizado en sus cultivos. "Pretendemos que los cafetaleros puedan producir su propio biofertilizante, para bajar los costos de producción y manejo de las fincas y para ello ya hemos creado en Santiago de María la primera planta de biofertilizante para pequeños productores", expresó Arévalo.

La estrategia no contempla solamente la revalidación económica del café, también busca proteger las zonas para evitar que se pierdan los bosques cafetaleros tradicionales de la ciudad santiagueña. "Queremos contrarrestar el doble uso de suelo en las laderas de las montañas cafetaleras para que ya no estén cambiando a siembras de maíz porque ponemos en riesgo el bosque cafetero, y así no disminuimos uno de los atractivos turísticos de la sierra Tecapa-Chinamec" afirmó Lazo.