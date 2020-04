Buscan espacios para tumbas

La alcaldía de Usulután, ha iniciado la búsqueda de espacios en el cementerio general de la ciudad para sepultar a posibles víctimas del covid-19. Mauricio Zelaya, alcalde usuluteco detalló que el cementerio general que se divide en sector norte y sector sur, se encuentra de momento colapsado, sin embargo han identificado un sector donde pretenden realizar fosas para enterrar a víctimas del covid-19. "Estamos buscando el espacio necesario por si hay una situación grave. Ya tenemos un espacio en el cementerio general, ya que aunque el camposanto está colapsado, la medida se tiene que tomar porque es algo urgente" agregó Zelaya sin detallar la ubicación exacta del sitio.

"Serían no más de diez fosas que se pueden hacer ahí en el espacio ubicado, pero si es algo de urgencia no habría más que ocupar un terreno en el cantón El Trillo, que actualmente lo tiene en comodato la Fuerza Armana" indicó el alcalde. De momento la comuna no ha girado órdenes de realizar fosas en el espacio que ha designado para el entierro de personas infectadas con el virus, en el cementerio general.

Maynor Lovo

[email protected]