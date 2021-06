Buscan fondos para hijo de Roque Dalton, luego de haber sido herido en un asalto en San Salvador

Una campaña para recolectar fondos a favor de Jorge Dalton, hijo de Roque Dalton, fue lanzada por sus amigos y familiares luego de que él fuera víctima de un ataque armado en San Salvador.

Como consecuencia del asalto en su contra, Dalton fue herido de bala en una de sus piernas, por lo que tuvo que ser operado una primera vez, aunque no descartan una segunda intervención.

La familia del cineasta y presidente de la Fundación Roque Dalton ha expresado que piden ayuda debido a los altos gastos médicos que esta acción criminal les ha obligado a realizar para que Jorge Dalton se recupere de las graves heridas.

Susy Caula, la esposa de Dalton, detalló que unos amigos organizaron un "Gofound Me" (campaña de recolección de fondos). "No deja uno de sentir vergüenza, pero no tenemos otra opción. Todos los que puedan y quieran compartir el link para este esfuerzo pueden hacerlo", escribió en su cuenta de Facebook.

"Jorge recién ha comenzado un proceso que durará más de un año. Ayer, luego de que la junta de médicos decidiera no realizar por el momento la segunda operación por la magnitud de su daño y heridas, fue dado de alta. Eso tomó más de 8 horas", sumó.

Por su parte, Juan José Dalton relató el asalto en donde su hermano resultó herido el pasado 2 de junio, en una colonia capitalina.

"Pistola en mano, el criminal después de despojarlo de su cartera y celular, le dispara un balazo en una pierna; queda tirado en el suelo hasta que lo auxiliamos nuestra madre, mi esposa y yo".

"Suerte o milagro de Dios: Jorge está jodido, pero sobrevivió. Al Estado y a la sociedad en su conjunto les exhortamos a que nos demos un !Basta Ya! de asesinatos, de desaparecidos, de impunidad… Borremos de nuestro imaginario el hecho de ser “los primeros en sacar el cuchillo, ni somos una raza dañada ni una espina de acero”. !No! Somos todos realmente “compatriotas y hermanos”. Hagamos de EL SALVADOR “un lindo (y sin exagerar) serio país…”, finalizó.

Puede realizar su donación a través de este link: https://es.gofundme.com/f/ayudemos-a-jorge-dalton-y-susy-caula