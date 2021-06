Buscan inclusión social para las personas Down

Brenda Carolina de Santillana, de 33 años, es madre de Diego, de 9, un niño con Síndrome de Down. Ella afirma que en la sociedad existen muchas barreras que no permiten a los niños como su hijo integrarse, pues las personas no están preparadas para tratar y comprender a las personas con un cromosoma extra.

Comenta que actualmente en Ahuachapán, gracias al programa Ahuachapán Sin Barreras impulsado por Wendy Caishpal, defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad, estas situaciones se están evidenciando y se trabaja para cambiarlas.

"Cuando iniciamos con el proceso de estudio de nuestro hijo la mayoría de centros educativos nos cerraron las puertas y nos mandaban a una escuela especial, y sí, estábamos de acuerdo en enviarlo a una escuela especial, pero los niños con síndrome de Down tienen que asistir a escuelas regulares y especiales para que tenga un mayor aprendizaje y sociabilización. Solo un colegio en Ahuachapán me abrió las puertas", expresó De Santillana.

Aseguró que en su hogar su hijo es tratado como cualquier otro niño de su edad y lo impulsan a ser lo más independiente posible. Brenda afirma que padecer Síndrome de Down no es una discapacidad para la persona, sino una capacidad especial. "Diego tiene un cromosoma extra, al que yo le llamo el cromosoma del amor, lo que lo hace un niño diferente en sus rasgos, habla y aprendizaje, pero es un niño como cualquier otro, que ríe, juega, canta, baila como lo hace todo niño de su edad", indicó la madre.

Según Caishpal, las familias y los niños con Síndrome de Down enfrentan situaciones negativas a diario, por lo que a través del programa Ahuachapán sin Barreras trabajan para brindar mejores oportunidades a la población con discapacidad, capacitando a sus familiares e incluyendolos en actividades sociales.

"Lo que buscamos es empoderar a la población con discapacidad, empujarlos a mostrarle a la sociedad que las personas con discapacidad somos capaces de hacer lo que nos propongamos", indicó la experta. Pidió a la población que no tengan prejuicios y que practiquen la inclusión de las personas con síndrome de Down, "sin miedos, sin señalamientos, sin bullying", enfatizó.