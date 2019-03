Buscan mejorar seguridad en UES ante temor de alumnos

Ana es estudiante de Medicina en la Universidad de El Salvador (UES). Ella junto a tres de sus amigas caminan juntas en el campus; las cuatro dicen tener miedo por la inseguridad en el interior de la única universidad estatal del país.

El temor de Ana no es casualidad. Nelson Amaya, miembro de la Asociación de Estudiantes de Periodismo (AEP), dijo que el martes pasado por la noche hubo un robo por la zona de la Concha Acústica, dentro del campus: a dos estudiantes les robaron las pertenencias bajo la amenaza de un arma de fuego. La PNC recibió la denuncia.

El audio de ese hecho, según confirmó Amaya, circuló en grupos de los estudiantes de la UES.

"No son rumores, pero son los oficiales quienes pueden dar más información porque son ellos quienes agarraron el caso", dijo Amaya.

Otra estudiante de Medicina, Jackeline, señaló que antes no creía en los audios que circulan en los grupos de estudiantes; pero todo cambió cuando venía de una práctica del hospital con dos amigos. Tres hombres por la fuerza bajaron a una universitaria de la ruta 3 y la joven iba sola en las cercanías de la universidad, recordó Jackeline.

El rector de la UES, Róger Arias, reconoció que existe inseguridad en la universidad; sin embargo, le bajó la dimensión: "Actos delictivos siempre ha habido. Pero a raíz de las denuncias convoqué una reunión para conocer el avance de la comisión de seguridad de la universidad".

Desde hace cinco meses, según Arias, funciona la comisión de seguridad del Consejo Superior Universitario (CSU), donde colaboran autoridades de la Unidad de Seguridad Institucional (USI) y agentes de la delegación centro de la Policía Nacional Civil (PNC).

A raíz de esta comisión, el rector detalló que 12 agentes de la PNC patrullarán la zona a partir del miércoles (ayer) y que pronto habilitarán unas casetas policiales en las cercanías de la UES.

Arias añadió que ni los decanatos o rectoría tenían registros de denuncias por intentos de robos o secuestros dentro de las instalaciones, tampoco la PNC. La misma versión ofreció el director de la USI, Jackson Guerra.

Una de las medidas de seguridad implementadas por las autoridades es que todos los visitantes y estudiantes presenten un documento de identidad antes de ingresar a la UES. Pero una de los amigas de Ana, Katherinne, dijo que pudo entrar ayer sin que le pidieran su carné, porque el guardia no estaba en su puesto de trabajo.

Guerra confirmó que la universidad aún no tiene carné segmentados por cada facultad, y que el sensor de los documentos universitarios no funciona. "No podemos controlar si entran para una facultad y llegan a otra a perder el tiempo", dijo.

Marco y Arístides, miembros del Frente Universitario Roque Dalton (FURD), dijeron que las redes sociales están redimensionando el tema. "No hay inseguridad de ningún tipo, pero eso es lo que se quiere crear en el entorno de la universidad", dijo Arístides.