Buscan prevenir en estudiantes el alcoholismo

La unidad de salud Cristóbal Morales, en el municipio de Metapán, Santa Ana, en coordinación con los centros escolares, sigue trabajando para prevenir el consumo de alcohol y drogas en adolescentes de 10 a 14 años. Desde 2016 profesionales de la salud han trabajado con diferentes escuelas de la ciudad calera, para dar a conocer temas como salud sexual reproductiva y las consecuencias del consumo de sustancias nocivas.De febrero a junio del presente año las jornadas son de dos horas a la semana, incluyen charlas sobre un tema previamente seleccionado, así como evaluaciones y dinámicas.Las charlas ya fueron impartidas a 28 estudiantes de séptimo grado del Centro Escolar Luz Gómez, quienes al finalizar el programa no solo recibirán un diploma, sino que estarán preparados para decir no al consumo de drogas y de alcohol.Los alumnos se mostraron emocionados e interesados por ser beneficiados con las charlas.De acuerdo con la encargada del programa, Elizabeth Umaña, son muchos los objetivos planteados, pero el principal es informar a los jóvenes sobre los daños que ocasionan el alcohol y las drogas, previniendo con esto que sean víctimas de los vicios, además de los embarazos no deseados y de las infecciones sexuales. “Los jóvenes de 10 a 14 años son los que se encuentran en riesgo de consumir sustancias”, agregó la encargada.Con el programa de prevención del consumo de sustancias los involucrados también buscan prevenir la violencia, como parte de los esfuerzos que en Metapán se están haciendo ahora que es parte de los municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro (PES), ya que el alcoholismo y la drogadicción contribuyen a la violencia intrafamiliar y comunitaria.Los representantes de la unidad de salud no dieron cifras de jóvenes que padecen o padecieron alcoholismo o drogadicción, pero aseguraron que en el pasado el municipio de Metapán no ha tenido casos relevantes o cifras alarmantes, ya que algunos jóvenes sí han probado el alcohol pero no se han convertido en consumidores frecuentes.