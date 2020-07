Buscan que estudiantes conozcan derechos sexuales

Con apoyo de la Procuraduria para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y los Ministerio de Educación y Salud, la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) busca difundir a través de guías educativas y charlas virtuales los derechos sexuales de niños y jóvenes, en el departamento de Morazán.

Judy González, coordinadora de Fundesa en la zona oriental, explicó que el principal objetivo de la iniciativa es que los estudiantes de las zonas rurales aprendan jugando sobre los derechos sexuales y que conozcan a través de radioteatro, juegos de memoria y guías interactivas los programas de aprendizaje.

"Estamos buscando llegar a las comunidades de una manera lúdica. Las guías interactiva hablan sobre los derechos sexuales y reproductivos. Esperamos llegar a 800 niños y jóvenes para que aprendan sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Lo más importante es que ellos (estudiantes) no ignoren sobre la sexualidad", dijo González. Agregó que para evitar el contagio de covid-19, las guías serán entregadas por mujeres líderes que trabajan en 25 comunidades de los municipios de Cacaopera y Lolotiquillo, en donde no hay servicio de internet y de energía eléctrica, por lo que no pueden acceder a las guías virtuales. El resto será repartido a través de la aplicación WhatsApp.