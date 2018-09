Buscan que la Constitución reconozca el derecho de acceder a la información pública

Que la Constitución de la República reconozca el derecho de acceder a la información pública es el cometido que busca cumplir el Instituto de Acceso a la Información (IAIP). Reconocen que no será fácil lograrlo.

"Un desafío importante para el derecho de acceso a información pública es su reconocimiento bajo el rango constitucional, conocemos que esto no es fácil dado que requiere de dos aprobaciones en Asamblea Legislativa; sin embargo, debe ser una meta y no por lo complicado que resulte el proceso, desmayar en el esfuerzo porque si algo no podemos permitir es una involución de este derecho y jamás permitir retrocesos en el ejercicio del mismo", aseguró el comisionado René Cárcamo.

Debido a que es una reforma constitucional, se necesita la aprobación de una legislatura y la ratificación en la siguiente para que sea válida; aparte de eso, comisionados señalan que el poner a disposición de la ciudadanía información del quehacer institucional sigue generando resistencias en funcionarios.

"Habría que tocar puertas, encontrar buena disposición, voluntad de los funcionarios, hoy por hoy sabemos que es un tema que les incomoda porque no gusta transparentar lo que se está haciendo, ¿qué van a pensar cuando se proponga que se eleve a rango constitucional?", se cuestionó la comisionada Herminia Funes.

Presupuesto 2019

El IAIP manifestó que están pendientes de que en la Asamblea Legislativa no pongan objeciones a un aumento de $500,000 que solicitan en su presupuesto institucional para 2019.

Para 2018, el instituto recibió un presupuesto de $1,399,565, en 2017 recibieron $1,395,870; el aumento que percibieron este año lo utilizaron en el incremento del salario mínimo de empleados, según lo que informaron ayer en su rendición de cuentas 2017-2018.

Los comisionados aseguraron que el aumento que solicitan para 2019 ya lo autorizó Hacienda.