Buscan reformar leyes para catalogar casos de "ausencia voluntaria" al recibir denuncias de desapariciones, dice ministro de Justicia

El ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro aseguró este viernes en una entrevista en el canal gubernamental que los desaparecidos en El Salvador "es un fenómeno que ha venido a la disminución" y aseguró que "no es como lo han hecho ver algunos malos periodistas, que estamos en un incremento de casos".

Villatoro afirmó, además, que "gracias al Plan Control Territorial" -que ha sido cuestionado tras descubrirse que no coincide con las acciones realizadas ni incluye las fases publicitadas- están "ubicando felizmente a las personas que tienen ausencia voluntaria". Momentos después, agregó que también a las "ausencias involuntarias", sin dar cifras de resultados ni aclarar en qué condiciones hallaban a estas últimas.

"Ausencia involuntarias" es el término con el que Villatoro prefiere referirse a las personas desaparecidas víctimas de la criminalidad. Por otro lado, habla de "ausencias voluntarias" refiriéndose a las personas que desaparecieron sin una aparente consecuencia de una acción delincuencial. Es en estos casos en que se ha centrado la estrategia de difusión de la Policía, que publica los casos de personas localizadas a salvo pero no difunde de la misma manera los casos de personas desaparecidas.

Sumada a dichas acciones, el ministro aseguró hoy que revisarán los protocolos y buscarán una reforma en las leyes para que "desde el momento de la recepción de la denuncia, advertir si la desaparición está relacionada a una ausencia voluntaria".

Según el funcionario, las ausencias voluntarias están relacionadas en algunos casos a discusiones con miembros de la familia. Su discurso, se suma a los llamados anteriores que ha hecho a familiares de desaparecidos de no hacer públicos los casos de búsqueda en redes sociales.

"Hemos estado haciendo una revisión, no solo de los pasos del protocolo sino de las técnicas que se utilizan en la entrevista para poder tener esa información. Hemos encontrado naturalmente en toda esta revisión que se ha hecho, cómo muchas personas no manifiestan esos problemas o esas discusiones que tienen muchas veces con sus hijos que son al final los que provocan este tipo de ausencias voluntarias porque hay que hablarlo así, y también esa misma revisión, ese mismo modelaje que se está haciendo de los protocolos de acción urgente por supuesto que nos está llevando también a la fase final de toda esta revisión y que va a culminar con algunas reformas en las leyes que necesitamos, precisamente para seguir dando estos resultados de forma oportuna, y poder desde el momento de la recepción de la denuncia poder tener la capacidad de advertir si esa desaparición está relacionada a una ausencia voluntaria. Porque donde tenemos que actuar con toda la firmeza y con toda la capacidad, no solo en el territorio sino a nivel tecnológico, es cuando de la denuncia nosotros podamos advertir que se trata de una ausencia involuntaria", dijo.

Al respecto, el ministro no aclaró de qué manera los fiscales o policías que reciban una denuncia de desaparición tendrán la capacidad de saber si es una desaparición "voluntaria" o "involuntaria", como él las denomina. No dijo a qué tipo de preguntas se refería que le realizarán a los familiares de una persona desaparecida que busquen ayuda ante las autoridades con la denuncia, ni tampoco qué pasará cuando el que reciba la denuncia decida registrar la denuncia como una desaparición "voluntaria". Tampoco aclaró si en el caso de que una persona haya discutido con un familiar antes de desaparecer, restará importancia a su localización.

Se desconoce de qué manera esto afectaría el trabajo realizado en años anteriores que llevó a la adopción del Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PAU) lanzado en 2018 con apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el que participaron diversos expertos nacionales e internacionales.

El PAU se destacó, entre otras cosas, por eliminar el plazo que requerían en las instituciones para reportar una desaparición y establece las acciones para una búsqueda inmediata.

Sin embargo, casos como el de Yuri Maricela Majano Fuentes, una adolescente de 15 años asesinada en diciembre en Bolívar, La Unión, revelan que policías siguen negándose a aplicar el protocolo y hasta a recibir denuncias de desapariciones.

Cuando la familia de Yuri fue a interponer la denuncia por su desaparición y buscar ayuda al puesto policial para localizar a la niña, el cabo encargado les dijo que no podía levantar la denuncia y que indagarían primero si la niña se había ido con alguna pareja. "Si ellos hubieran recibido la denuncia y hubieran ido a buscarla por lo menos cuando llegamos quizás la hubiéramos encontrado con vida, pero el cabo me dijo que no no podían hacerlo que regresara hasta el domingo", afirmó un familiar tras encontrar por sus propios medios el cuerpo de la adolescente en una poza.

Villatoro no explicó de qué manera evitarán que ocurran casos como ese, ni comentó si han previsto o no que este tipo de actitudes de los responsables de recibir las denuncias pueda incrementarse con la figura de desapariciones "voluntarias".

Silencio sobre fosa en Nuevo Cuscaltán

Mientras abordaba el tema de los desaparecidos este viernes, Villatoro omitió referirse a las decenas de cadáveres encontrados en la fosa clandestina localizada en la Hacienda Suiza en el municipio de Nuevo Cuscatlán (La Libertad). Desde que la semana pasada dijo que han extraido 26 cuerpos, no ha dado nueva información.

Se desconoce si han localizado más víctimas y la antigüedad de los casos. Sin embargo, se conoce tres de los cuerpos corresponden a los hermanos Guerrero y la futbolista Jimena desaparecidos en la colonia Quezaltepec en 2021.

La localización de las fosas coincidió con el repunte de homicidios en noviembre del año pasado. A las 11:00 de la noche del día 9 de ese mes, el Gabinete de Seguridad llegó a la fosa junto al presidente Nayib Bukele para sostener una reunión que involucró a otras personas de quienes se desconocen más datos. También participó Villatoro, así como el director de la Policía Nacional Civil Mauricio Arriaza Chicas, el fiscal general impuesto Rodolfo Delgado y el ministro de la Defensa Francis Merino Monroy.

En diciembre, Villatoro dijo que el terreno es utilizado por una clica de la Mara Salvatrucha MS-13 para enterrar a las personas que asesinan y que el área de trabajo donde buscan cuerpos abarcaba más de dos kilómetros cuadrados.