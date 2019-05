Buscarán retener plan para la videovigilancia

A menos de un mes para que culmine la administración gubernamental de Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, el proyecto de videovigilancia ofrecido por el gobierno central para el municipio de Santa Ana, al parecer, no será realidad, y la Ciudad Morena continuará careciendo de esta herramienta para el combate de la delincuencia y violencia social.

La alcaldesa Milena de Escalón dijo que, a tres semanas del cambio de administración en el Ejecutivo, ya no ha recibido noticias sobre el proyecto ofrecido a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

"No nos han dicho nada; un día tuve la ocasión de conversar con el ministro y él me decía: ‘No nos hemos olvidado de la videovigilancia’", pero estamos a un mes de que ellos se vayan y nosotros no hemos recibido ninguna notificación", afirmó.

El proyecto de videovigilancia para Santa Ana fue anunciado en 2018 por el titular de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y consistiría en la colocación, en una primera fase, de 80 cámaras de última generación y la habilitación de un centro de monitoreo en la subdelegación 911 de la Policía Nacional Civil (PNC).

Este proyecto, al igual que similares en otros municipios, sería una donación de Taiwán, que se desvaneció con el rompimiento de relaciones diplomáticas entre El Salvador y esa nación asiática.

Sin embargo, en febrero pasado Ramírez Landaverde anunciaba durante una visita a Santa Ana que el proyecto sería retomado a través de la cooperación de la República Popular China.

Pero el proyecto sigue en un mero ofrecimiento, por lo que la alcaldesa santaneca buscará hacer las últimas gestiones para garantizar que se concrete o, al menos, quede el compromiso para que sea retomado por las nuevas autoridades del ramo.

"Pensamos hablar con el ministro de Seguridad en este mes, para poder saber si él me deja alguna nota donde certifica que le corresponde a Santa Ana este proyecto y poder gestionarlas en la embajada de China, pero también espero conversar con las nuevas autoridades para que vean la necesidad, y que nosotros como municipalidad estamos de acuerdo de hacer convenios de cooperación", sostuvo la jefa municipal.