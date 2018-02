Buscaremos mejorar las condiciones de vida de la gente”

Juan Pablo Álvarez, candidato a la Alcaldía de Soyapango por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), actualmente es el presidente del sistema de transporte colectivo Rutas Unidas desde 2014, y miembro de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) desde 2013.

Siendo residente de Soyapango desde hace 20 años, decidió lanzarse como alcalde debido a que asegura mantiene una muy buena interacción con las fuerzas vivas de la localidad estando en contacto directo con estas debido al sistema de transporte que maneja. Asegura conocer los problemas que atraviesa el municipio, ya que él también los experimenta.

Dentro de sus propuestas de ganar las elecciones, dijo que su apuesta será la juventud, la generación de fuentes de empleo para jóvenes, y abrirá espacios en el deporte. Además, le apostará a mejorar el tratamiento a los desechos sólidos y formará alianzas internacionales para el desarrollo del municipio.

Álvarez dijo que buscará implementar un sistema de seguridad de videovigilancia, inicialmente colocándolo en las zonas de más alto riesgo de Soyapango y progresivamente implementarlo en un 80 % del municipio, en un período no mayor a tres años.

¿Cómo es que un empresario como usted decide correr por la candidatura a alcalde de Soyapango?

Claro, fíjese que honestamente no fue algo que se anduviera buscando, yo estaba en todo el deseo de apoyar a Salvador Ruano, porque él tenía intenciones de venir a Soyapango como candidato a alcalde. Y obviamente era un muy buen amigo, lo conocí mucho en Ilopango, lo apoyé mucho. Yo por el tema de transporte apoyé a varias personas que después se transformaron en alcaldes, ocurre que al final Ruano falleció y ya no pudo venir a Soyapango, y como venían las internas por orden de la Sala de lo Constitucional, entonces al final vino mucha gente en Soyapango y me dijo: mire, inscríbase; yo fui el último candidato que se inscribió. Hablé con la familia, hablé muy bien con los líderes para ver si verdaderamente valía la pena hacerlo.

¿Considera que tienen la posibilidad de ganar la elección?

Antes de hacer mi candidatura, hice algunas mediciones para ver si el FMLN estaba fuerte o débil, o si había alguna posibilidad de ganar y obviamente yo me encontré que sí había altas posibilidades, entonces pues por eso nos inscribimos y como le repito fui el último en inscribirme y se dieron el proceso de internas y la gente no está como muy acostumbrada a esto, pero gracias a Dios nos ha ido muy bien, no quedamos en malos términos, la gente votó libremente y salí electo.

¿Conoce usted cuáles son los problemas por los que atraviesa Soyapango?

Estamos tratando de sacar adelante el proyecto, hemos caminado podríamos decir el 100 % del municipio, sabemos la problemática que se tiene; mire, yo la conocía ya un poco por el tema del transporte, o sea nosotros hablamos con el 70 o 80 % de la población, atendemos a estudiantes, a iglesias, a toda la gente que va a trabajar, es decir, ya interactuaba mucho con la población.

¿Ha encontrado aceptación entre los habitantes de Soyapango?

Sí, así es, me conocían por el tema de transporte, que abrimos la calle del SITRAMSS, y todo eso, sin embargo nunca me imaginé que una cosa pudiera ayudarme con otra. Es decir, la gente se siente contenta conmigo porque demostré que conozco muchas áreas, y a pesar de que soy originario de Apopa, pero he vivido más de 20 años en Soyapango. Entonces mis hijos están ahí, ahí estudian, entonces ahí me he desarrollado. Por lo tanto siento una identificación con los habitantes y viceversa porque compartimos los mismos problemas.

¿Qué le dice la gente sobre las necesidades que más resiente?

En Soyapango usted vive un nivel de vida extremadamente lleno de violencia, no hay trabajo y lo primordial para nosotros es el ser humano, hemos encontrado que la tercera edad no tiene apoyo, que las escuelas de fútbol en Soyapango no tienen apoyo municipal, los espacios públicos en Soyapango están en muy mala situación, hay mucho deterioro, tenemos problemas de calle. Aunque se está trabajando en el tema de las luminarias led, pero en las colonias donde la gente reside en los pasajes no hay luz. Por otra parte, el tema del bulevar que le pusieron sapos afecta mucho el hecho de la industria. Por el tema del SITRAMSS y que el alcalde les subió a las tasas principales, hay una pérdida de más de 4,000 empleos directos, empleos que había en fábricas que hoy se han mudado a Opico, o calle a Sonsonate.

Ante esta problemática, ¿cuáles serían las acciones a tomar de llegar usted a la alcaldía?

Muchas, muchas cosas, nosotros tenemos un planteamiento principal mejorando el nivel de vida de la gente. La primera línea de acción es sobre la inversión, en cuanto a la empresa privada y a tratar de mejorar y volverlo atractivo y competitivo para que las empresas vuelvan a Soyapango y las que ya están que se motiven a generar más fuentes de empleo. Vamos a crear incentivos fiscales para que contraten dentro de Soyapango. En cuanto al tema de la basura, estamos considerando los contenedores y posteriormente el reciclaje. Lo que le mencionaba del alumbrado público sabemos que van a sobrar 5,000 lámparas que el actual alcalde ha contratado, 5,000 lámparas led, es decir que las que sobren las vamos a reutilizar en las colonias y pasajes que le comentaba no cuentan con iluminación y apostaremos fuerte en el tema de la videovigilancia.

¿Con base en qué estudio determinó que podría funcionar un sistema de videovigilancia en Soyapango?

El sistema de videovigilancia es sumamente importante para nosotros, ya que el municipio tiene muchas zonas complicadas que requieren que se les brinde un sistema de seguridad, obviamente necesitamos un sistema que nos apoye en la policía, el CAM, pero principalmente necesitamos conocer las infraestructuras y las especificaciones técnicas, por eso andamos desarrollando la verificación con los amigos de la Alcaldía de Santa Tecla. A mí me gusta mucho eso de la tecnología, así que venimos a ver cómo es que funciona verdaderamente. Debido a que el municipio tiene muchas zonas de alto riesgo, en las cuales pretendemos tener controlados los territorios en el caso que se presente una emergencia.

¿Por qué consideró la idea de comparar a Santa Tecla con Soyapango, al momento de pensar en un sistema de seguridad?

En tamaño quizá, Soyapango es un poco similar o un poco más grande que Santa Tecla por la cantidad de habitantes que tiene, pero las condiciones de comercio, industria, autopistas y carreteras tienen alguna similitud con Santa Tecla. Por eso consideramos que lo que ha hecho Roberto d'Aubuisson en Santa Tecla es de una manera muy ordenada.

¿La idea es implementar el sistema de vigilancia en todo el municipio, o solamente en puntos específicos?

Bueno, hacerlo de un solo es difícil, por el tema de inversión. Pero honestamente lo empezamos a desarrollar paulatinamente año con año, empezamos en las zonas más conflictivas, verdad. En las zonas comerciales tengo entendido que ya hay, así que reforzaremos lo que hay, para generar un mayor grado de confianza en la población para que se desplace de una manera mucho más segura por las zonas.

¿En cuánto tiempo promete que se podría lograr la cobertura de todo el municipio con las cámaras de seguridad?

Pues, obviamente el planteamiento es que al final al tercer año tengamos por lo menos el 80 % del municipio cubierto, con el sistema de videovigilancia, para generar aún más la confianza de la población para desplazarse por cualquier zona, sin temer que sufrir algún asalto, por ejemplo.

En cuanto al CAM, ¿tiene pensado entonces reforzar su capacidad para brindar mayor seguridad a la población?

Sí, es correcto, si usted se limita solo al personal humano, el problema de la seguridad pues obviamente se sobrepasa. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es que todo el equipo humano sea respaldado con el suficiente equipo tecnológico, que nos ayude a mejorar en el tema de seguridad, no solo meramente en el tema de esclarecer hechos delictivos, etcétera, sino en todo el tratamiento de prevención que eso implica.

En cuanto al tema de desempleo de los jóvenes, ¿cuál es la solución que ofrece?

El planteamiento es buscar una fuente verdaderamente de empleo, sin necesidad de gastar mucho dinero. Pensamos en microcréditos, pero el dinero se gasta si no se invierte bien, entonces le vamos a apostar a algo que la gente lo pueda hacer solo con su cuerpo. ya hablamos con la embajada norteamericana y le vamos a dar vida a un programa para que los jóvenes puedan apostarle al tema del inglés.