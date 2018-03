Buseros tienen 67,170 esquelas sin pagar

Lee también

Circular con las puertas abiertas y llevar pasajeros en los pescantes es bastante común en las unidades de transporte público y son acciones por las que con frecuencia los motoristas son multados, quienes desde 2011 hasta el 28 de noviembre de 2016 acumulan 67,170 esquelas sin pagar.Dichas acciones son faltas clasificadas como graves y muy graves que tienen multas de $34.29 y $57.14, respectivamente. La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial especifica cuáles sanciones se cargan a la tarjeta de circulación y cuáles a la licencia de conducir.De acuerdo con datos proporcionados por la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del Viceministerio de Transporte (VMT), al no existir una licencia de conducir específica para el transporte público los datos se detallan por el tipo de falta cometida. De ahí que se tiene que en 2011, los conductores del transporte colectivo quedaron pendientes de pagar 13,515 esquelas, en 2012 quedaron 11,276, en 2013 fueron 10,633, en 2014 11,095, en 2015 dejaron pendientes 7,267 y del 1.º de enero al 28 de noviembre de 2016 eran 13,384 esquelas sin pagar.La OIR indicó que la persona que ha acumulado más esquelas pendientes de pago del transporte público, sin especificar la identidad, tiene 141 infracciones.“Encontramos conductores con más de $3,000 en sanciones; debería de ser a la tarjeta de circulación porque entonces se afecta de verdad a quién es el propietario de la unidad de transporte, que debería responder que el que maneja sea responsable”, dijo Rodolfo Canjura, jefe de la División de Tránsito de la Policía.Además, los conductores del transporte público también cometen faltas de tránsito. “Invasión de carril, distracción del conductor y ahí se añaden las otras, por ejemplo, de no hacer las paradas respectivas en los lugares establecidos, el cambio de ruta que deben de tener. Con tal de llegar antes se desvían y ocupan otras rutas”, agregó Canjura.Las infracciones al transporte público ocurren a diario y habría que estudiar las causas, según Catalino Miranda, presidente de inversiones y negocios de la Federación de Transportistas (FECOATRANS). “Yo tengo datos bien registrados que a un conductor en menos de un minuto policías deshonestos de tránsito le han puesto hasta cinco esquelas. Yo creo que el problema no es solamente del patito feo de los conductores del transporte colectivo, sino que el proyecto debe ser integral”, expresó Miranda.Otra de las faltas frecuentes es no respetar las paradas. Este año el VMT señalizó 624 paradas.“Pero se necesita también promocionar que el usuario vaya respetando las paradas”, dice Miranda. Y agrega: “Eso sería muy bueno, seguridad vial tiene un reto sobre este tema también, educar a la población para que respete y que no exija a los conductores”.La Policía destaca que también encuentran con frecuencia motoristas con documentos vencidos o licencia suspendida. En esos casos lo que hacen es esperar al propietario o algún representante de la empresa que llegue a manejar y se lleve el vehículo. “Pero al día siguiente sucede lo mismo. Ese juego de gato y ratón es lo que causa el desgaste, que nosotros en vez de estar verificando la principal incidencia (de accidentes) nos estamos teniendo que estar pendiente de estas situaciones”, dijo Canjura.Desde 2011 al 28 de diciembre de este año (2016), fueron suspendidas 18,714 licencias de conducir pesada y pesada-T, que serían las que están designadas para el transporte colectivo y de carga.Miranda justifica que algunos trabajan sin documentos en regla porque la violencia que enfrenta el sector desde hace cuatro años les genera “escasez de mano de obra” y que “a veces se les ha vencido porque no tienen dinero para pagar las multas”.De enero al 28 de diciembre de 2016, se impusieron 276,369 esquelas a las licencias de conducir en general. En julio acumuló la mayor cantidad con 30,351.Del total de infracciones cargadas a las licencias, es decir, a los conductores, 19,630 fueron al transporte público; 53,430 a motociclistas; 3,894 al transporte de carga y 199,415 a los conductores particulares. Mientras que hasta esa fecha se impusieron 23,357 esquelas a las tarjetas de circulación de transporte público, particulares y motocicletas.En el plan Cero Tolerancia, del 20 de junio al 29 de diciembre, hubo 23,070 decomisos de tarjetas, licencias, placas, pólizas, permisos de línea, vehículos y armas.