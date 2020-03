Buses de ruta 133 reducen servicio

Según algunos trabajadores de la ruta y usuarios, los transportistas que tienen 10 unidades, por ejemplo, solo han puesto a circular dos, dependiendo de la demanda, que ayer era mínima.

"Se ha anunciado que casi todas las empresas cerrarán, las maquilas también, las personas que trabajan en estos lugares son nuestros usuarios, pero ya no viajarán. De hecho, hoy (ayer) ya no salió el bus de las 5 de la mañana", dijo un motorista.

Agregó que la situación les preocupa, pues la suspensión definitiva del transporte les afectará en sus economías, ya que la mayoría son el único sostén de sus familias, y si no trabajan, no les pagan.

"Uno sabe las consecuencias de andar trabajando en los buses en este momento, pero necesitamos ganar. El gobierno ha anunciado ayuda a los afectados por la situación del virus, pero a nosotros no nos han tomado en cuenta, no he oído que hablen del sector transporte", expresó el trabajador.

En la terminal había pocos usuarios, los buses que hacían meta salían con tres o cuatro, y la esperanza, decían los cobradores, era subir más pasajeros en carretera.