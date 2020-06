"Busque un hospital donde lo puedan atender": Héctor murió por problemas respiratorios tras ser rechazado en hospital Zacamil y unidad de salud de Mejicanos

Héctor Guillermo Castillo, de 68 años, murió el lunes por la noche a pocos metros de haber atravesado el portón de la unidad de Salud de Mejicanos, después de haber estado tocando por ayuda un largo tiempo, cuentan familiares.

Anoche fue la segunda vez que Héctor y su familia buscaban desesperadamente ayuda por problemas respiratorios que el anciano había comenzado a padecer.

Habían llegado por lo mismo hace tres días, el sábado, pero le dijeron que no lo podían atender y los mandaron al Hospital Nacional Zacamil. Su familia lo llevó pero ahí solamente le tomaron la temperatura y le dijeron que tampoco lo podían ayudar. "Busque un hospital donde lo puedan atender", le dijeron.

El lunes por la noche su condición empeoró y, en uber, llegaron hasta la unidad de salud donde tuvieron que estar llamando por un buen rato. Cuando finalmente les abrieron, el hombre caminó un poco pero se desvaneció y falleció, sin ser atendido.

Hasta la mañana de este martes su cuerpo permanece en el lugar, sin que las autoridades lo retiren.

Así luce el Hospital General del seguro Social en medio de la pandemia por covid-19

El pasado 13 de junio en una cadena nacional presidente Nayib Bukele pedía a la población acudir a los centros de salud con tiempo, tal y como lo hizo Héctor el sábado. "Vaya a un centro hospitalario si se siente mal, o a una unidad de salud, que nos tratemos anticipadamente, yo he visto la diferencia con el ministro a veces estamos mensajeando en la madrugada cuando entran casos y los casos que se tratan tarde son los casos que fallecen, los casos que se tratan temprano incluso con medicamentos que no son de covid pero tratan los sintomas de covid", dijo, y advirtió: "no traten de llevarle la contraria al gobierno contagiándose".

El hospital nacional de Zacamil donde Héctor fue rechazado es uno de los que el ministro de Salud Francisco Alabi perfiló el 29 de mayo como de los que estaban "al límite" por pacientes respiratorios y de donde se difundieron imágenes de una "morgue colapsada" que el funcionario admitió corresponden al hospital pero negó que todas las muertes fueran por coronavirus.

Alabi ha reiterado en varias ocasiones que la red hospitalaria está al borde del colapso con el incremento de la pandemia en El Salvador.

En tanto, el Gobierno inauguró hace nueve días el Hospital El Salvador pero en este no se reciben pacientes si no son referidos de otros hospitales. Hace una semana ingresaron los primeros once de otros hospitales y el sábado les dieron el alta a cinco que habían llegado un día antes. La comisionada presidencial Carolina Recinos señaló el "criterio de los médicos" como la razón de porqué han recibido pocos enfermos.

"El Hospital El Salvador ya se inauguró, está funcionando, poco a poco vamos recibiendo pacientes, poco a poco vamos recibiendo más pacientes, está salvando vidas... como es posible el cinismo de esta gente que en treinta años no pudieron hacer nada al respecto y nosotros en cuatro meses estamos mejorando", defendió este martes el secretario privado de la Presidencia Ernesto Castro, que además anunció su precandidatura para diputado en la Asamblea Legislativa.