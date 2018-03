Butacas del estadio dejarán de tener los colores del Águila

Lee también

Las nuevas butacas que serán adquiridas como parte de la remodelación del estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel ya no serán del color que han lucido durante décadas, y como se había contemplado en el plan de oferta original del proyecto presentado por la empresa constructora que ejecuta los trabajos de remodelación del hogar de los equipos Club Deportivo Águila y Atlético Dragón.Por tradición, los colores del equipo preferido de los migueleños son el negro y el naranja, por lo que se había previsto que las 2,816 butacas del Barraza fueran anaranjadas, en honor del Águila, lo cual había despertado el beneplácito de los aficionados del equipo emplumado.Sin embargo, a finales de 2016 la empresa constructora envió una solicitud al administrador del contrato de la comuna migueleña pidiendo una prórroga de 45 días, a fin de definir los nuevos colores y estilos de las butacas que reemplazarán a las previstas originalmente.“Dicha solicitud obedece a circunstancias imprevistas relacionadas con el suministro y la instalación de butacas. Según el plan de oferta original, serán de color naranja; sin embargo, verbalmente se nos comunicó que se cambiaría el color. Fue así como el 31 de octubre de 2016 se solicitó por escrito que se defina el color para suministrar las butacas, sin tener respuesta a la fecha”, dice una carta enviada al concejo municipal de la Alcaldía de San Miguel el 18 de enero del presente año.Según versiones de un par de regidores de la comuna, el martes pasado por la noche fue aprobada la prórroga de 45 días solicitada por la empresa constructora para definir el cambio de butacas, ya que se pidieron 15 días para producirlas y otros 30 para cubrir el proceso de envío, pues será importadas desde México o Italia.El alcalde Miguel Pereira negó ayer que se vayan a instalar nuevas butacas de colores rojo y blanco, tal como denunciaron los concejales de oposición, aunque no supo especificar de qué colores serían.“No son tres butacas las que vamos a colocar y necesitamos un proveedor que nos dé casi las 2,500, porque no podemos poner de un color y de otro. Necesitamos a un proveedor que tenga todas de un solo color”, dijo en horas de la mañana.Pero a la 1:40 de la tarde, en su cuenta de Twitter publicó: “Informo a los migueleños que las nuevas butacas del estadio Juan Francisco Barraza serán azul y blanco, los colores de nuestra bandera”. Luego puso: “El estadio Barraza también tendrá los colores del mejor equipo del país, C. D. Águila”.Más temprano había indicado: “Chisme, chambre y pleito. A eso obedece la última publicación de @prensagrafica sobre el proyecto del Barraza”, en referencia a que las butacas que se colocarán como parte de la remodelación ya no serán negronaranjas.