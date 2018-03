CAPRES aún estudia horarios escalonados

Lee también

La propuesta de establecer horarios escalonados a estudiantes y empleados públicos aún está en análisis por parte de un equipo del Gobierno, y se espera que en este mes se tenga una respuesta, informaron ayer fuentes de Casa Presidencial (CAPRES) a LA PRENSA GRÁFICA.Del Ejecutivo, sin embargo, no ampliaron la información por estar todavía en estudio.Ayer, el viceministro de Transporte, Nelson García, dijo durante una entrevista que la propuesta está en evaluación en la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Presidencia.“Esperamos que muy pronto recopile la información y todo lo que se ha pedido de los respaldos técnicos, los estudios técnicos, para que pueda dar opinión al presidente (Salvador Sánchez Cerén) para que pueda emitir esta instrucción”, dijo García.La propuesta, que fue presentada desde el año pasado, consiste en que los estudiantes mantengan horario de ingreso a las 7 de la mañana o antes y que los empleados públicos que ingresan a las 7:30 de la mañana lo hagan a las 8:30 para concluir la jornada a las 4:30 de la tarde.“A las 4:30 es de día y la gente se puede desplazar sin ningún problema; eso permitiría dilatar o ampliar la hora pico, que es donde concentramos casi en una hora y media todo el flujo vehicular en el área metropolitana”, expuso.De ser avalado en Casa Presidencial, los cambios aplicarían para el sector público. “Podemos normar por vía de resolución la parte pública, pero en el caso de la parte privada se sugiere el ingreso o el inicio del comercio, que ya muchos lo hacen, a partir de las 9 de la mañana”, expresó.Agregó que el sector industrial pidió mantener el horario de ingreso a las 8 de la mañana. “Porque no está centrada la industria fundamentalmente dentro de la ciudad, sino muchas veces alrededor. Entonces no creíamos que nos podía afectar mucho. Sin embargo, seguimos manteniendo esa sugerencia al sector privado que inicie su actividad a las 9. Algunos ya lo hacen, otros todavía no”, manifestó.Sobre la sugerencia al sector de comercio, se buscó a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, para saber si el Gobierno les ha consultado sobre este tema, pero el presidente de la gremial, Javier Steiner, dijo de manera enfática que no. “Nos preocupa que vayan a tomar una decisión sin que se haya platicado y que hayamos evaluado los pros y contra del tema” , dijo Steiner.Los horarios escalonados son una medida para mitigar el congestionamiento vial, en parte causado por el crecimiento del parque vehicular, que el 3 de enero llegó a 1,008,080 unidades.También está en espera la propuesta de reducir un año la edad de fabricación permitida para el ingreso de vehículos usados.