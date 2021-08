MOP copia iniciativa de ARENA para facilitar el pago de mora e intereses a usuarios de ANDA

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó esta semana una iniciativa para dispensar los intereses por mora y recargos por incumplimiento a usuarios de ANDA. La misma fue recibida por la comisión de economía en su reunión de hoy. Empero, el detalle curioso de la iniciativa es que es una copia de una iniciativa presentada por ARENA hace un par de semanas y que la comisión liderada por Nuevas Ideas no ha incluido en su agenda.

El diputado Mauricio Linares (ARENA) presentó la iniciativa el 9 de agosto en la ventanilla de piezas de correspondencia, donde fue recibida a las 2:27 p.m. Su pieza pretendía crear un “decreto transitorio para facilitar a los usuarios el cumplimiento voluntario del pago por deudas provenientes del servicio de agua potable y alcantarillado prestado por la ANDA”.

La iniciativa fue de conocimiento del pleno de la Asamblea en la plenaria del 17 de agosto. Ese día, el presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro (NI) la envió a la comisión de economía. Sin embargo, esta no la incorporó en su agenda de trabajo de la semana pasada.

Un día después de la plenaria en que Castro envió la pieza a la comisión de economía, el 18 de agosto, a las diez de la mañana, la Asamblea dio por recibida una iniciativa proveniente del Ministerio de Obras Púbicas (MOP) para crear la “ley transitoria para la exoneración de intereses moratorios y recargos por incumplimientos del pago por deudas provenientes del servicio de agua potable y alcantarillado prestado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA”.

Palabras más, palabras menos; la iniciativa presentada por el GOES es la misma que presentó Linares, con pequeñas diferencias en la redacción de los considerandos y artículos y agregando otros para volver el decreto más punitivo para quienes no cumplan con los pagos.

En la propuesta original, de ocho artículos, Linares proponía que beneficiara a personas naturales y jurídicas, incluidas municipalidades. Asimismo, que solo se cobrara la deuda sin intereses moratorios ni recargos por pago extemporáneo ni multas. Además, abría la oportunidad de que la deuda --sin intereses, ni multas-- pudiera ser pagada en plazos, o que quedaría sin vigencia el beneficio al deudor si este se retrasaba en el pago de dos cuotas consecutivas, entre otras cosas.

Luego, la propuesta gubernamental consta de 19 artículos. Retoma todo lo planteado por Linares pero lo vuelve más punitivo en caso de incumplimiento, ya que deja sin efectos los beneficios en caso de incumplir con el pago de una sola cuota.

Además, la propuesta presentada por el GOES establece que al aceptar un plan de pago, esto se entiende como un reconocimiento directo y expreso de la deuda, por lo que ANDA queda facultado para proceder judicialmente en contra de una persona que incumpla el pago de sus cuotas.

Asimismo, la duración del transitorio será de 180 días. Algo no contemplado en la propuesta de Linares pero sí en la del GOES es que las personas que tengan deuda con ANDA y no hagan uso de la normativa para conseguir un plan de pagos, se entenderá que no tienen interés en contar con el servicio, por lo que ANDA queda facultado a desconectarle de manera definitiva el servicio, sin que el titular pueda quejarse.