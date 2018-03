CAPRES estudia propuesta de horarios escalonados para empleados

Lee también

Casa Presidencial estudia una propuesta del Viceministerio de Transporte para implementar horarios escalonados para el ingreso de los trabajadores públicos y privados, pero aún no se tiene respuesta de esto, la que supuestamente se dará en este mes de enero.La propuesta, que fue presentada desde el año pasado, consiste en que los estudiantes mantengan horario de ingreso a las 7 de la mañana o antes y que los empleados públicos que ingresan a las 7:30 de la mañana lo hagan a las 8:30 para concluir la jornada a las 4:30 de la tarde.El VMT sugirió que los empleados del sector privado tengan su ingreso a las 9:00 a. m., pero no han dialogado directamente con estos sectores para discutir el tema. De hecho, Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, pidió en diciembre que haya un buen balance de los horarios para no exponer a los trabajadores en la hora de su salida.Los horarios escalonados es una medida para mitigar el congestionamiento vial, en parte causado por el crecimiento del parque vehicular que para el 3 de enero llegó a 1,008,080 unidades.