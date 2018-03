CCR cuestiona a FOVIAL por uso de $155,000 en Masferrer

Lee también

Auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR) señalaron que hubo un uso inadecuado de $155,601.19 por parte del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) en el proyecto de intervención y mejoramiento de la avenida Masferrer, avenida Jerusalén y Paseo General Escalón, en el período del 14 de febrero de 2013 al 30 de junio de 2016.No obstante, el administrador del proyecto, Fernando Olivares, aseguró a LA PRENSA GRÁFICA que los auditores se confundieron en su análisis y que por eso afirman que FOVIAL emitió tres cheques sin documentación de respaldo y otros cheques de más, fuera del anticipo que había entregado a la constructora responsable de las obras.De acuerdo con los auditores, de la Dirección de Auditoría Cinco de la CCR, la única irregularidad que encontraron al examinar la licitación y ejecución del proyecto fue la inconsistencia en el anticipo otorgado a la constructora. Ese anticipo fue de $4.8 millones, que equivale al 30 % del total presupuestado y aprobado para el proyecto, como lo permite la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) en su artículo 69. De esos $4.8 millones de anticipo, los auditores señalaron que $155,601.19 fueron utilizados inadecuadamente.Los auditores explicaron que ese monto se dividía en dos partes: la primera, en la emisión de tres cheques que sumaron $20,426.83 y que supuestamente no tienen documentación de respaldo. La segunda tiene que ver con $135,174.36, que es el saldo de cheques supuestamente emitidos de más.En el primer caso, los auditores detallaron que hay dos cheques para pagar pedidos de hierro al proveedor y uno para pagar impuestos municipales a la Alcaldía de San Salvador. El hierro era para la construcción de una caja de aguas lluvias en la quebrada El Carmen. Uno de los cheques era por $18,305.22 y el otro era por $1,423.25.“Los auditores señalan que nosotros presentamos como evidencia la cotización y no la orden de compra. Pero es falso; nosotros presentamos todo el proceso”, dijo el administrador.Así, señala que tienen el pedido de la constructora, la cotización de otra empresa, la orden de compra y luego el comprobante firmado de la entrega del hierro. “Todo está debidamente documentado y lo hemos presentado en la Cámara de la Corte de Cuentas, a la que ha pasado el caso, donde confiamos que sí revisarán toda la documentación”, explicó.Sobre el cheque por $698.36 para pagar impuestos municipales por la demolición de una cuneta en la 87.ª avenida sur, también tiene su recibo.“Para pagar a la alcaldía se emitió un cheque a nombre de William Ibarra, para que lo cambiara en el banco y fuera a pagar a la alcaldía. De eso hay constancia, ya que la alcaldía envió un recibo. Ese también fue presentado a la cámara para desvirtuar el señalamiento de que ese cheque no estaba documentado”, dijo Olivares.La segunda parte del señalamiento, que asciende a $135,174.36 , tiene que ver con cheques emitidos de más. Según los auditores, esos cheques fueron emitidos fuera del monto de $4.8 millones del anticipo.Al respecto, el administrador reconoce que sí hubo cheques emitidos después de los $4.8 millones del anticipo que el FOVIAL entregó a la constructura.Sin embargo, señala que el FOVIAL hizo un único depósito en la cuenta bancaria de la empresa. Considera que los otros montos inyectados a esa cuenta son privados y la constructora puede hacer lo que estime conveniente con ellos. “Esa parece que es la confusión de los auditores”, considera.Tras el hallazgo, los auditores pasaron el caso a una de las cámaras de Primera Instancia de la CCR, donde actualmente jueces de cuentas estudian si condenar o absolver al administrador por los $155,601.19 cuestionados.